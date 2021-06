Größter E-Ladepark in Neuss eröffnet

Auch im gewerblichen Bereich schreitet die E-Mobilität in Neuss mit großen Schritten voran. Bürgermeister Reiner Breuer hat jetzt zusammen mit dem Vorsitzenden der Stadtwerke Neuss einen Ladepark beim Automobilzulieferer Yanfeng im Taubental in Betrieb genommen. Die Stadtwerke Neuss kümmern sich in den kommenden Jahren neben der Stromversorgung auch um die Betriebsführung der insgesamt 48 neue Ladepunkte. Insgesamt gibt es in der Stadt Neuss inzwischen im öffentlichen, gewerblichen und privaten Bereich über 400 Ladepunkte, die auf Initiative der Stadtwerke Neuss entstanden sind. Der Strom hierfür wird klimaneutral aus Ökostrom gewonnen.

Für Yanfeng haben die Stadtwerke auf einem Teil des bestehenden Firmenparkplatzes hinter dem Hauptgebäude insgesamt 16 Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten gebaut. In der Tiefgarage des Unternehmens wurden zudem 4 Wallboxen mit je einem Ladepunkt installiert. Weitere 12 Wallboxen mit je einem Ladepunkt wurden an einem weiteren Gebäude angebracht. Die Abrechnung erfolgt über Ladekarten der Stadtwerke Neuss. Die Ladekarte ist im Verbund ladenetz.de eingebunden und kann deutschlandweit an rund 10.000 Ladesäulen sowie europaweit an weiteren 30.000 Ladepunkten eingesetzt werden.

Laut offiziellen Angaben des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA) entfallen die meisten Neuzulassungen in Deutschland auf Elektro-Pkws – mittlerweile fährt jeder vierte Neuwagen elektrisch. Laut Gunnar Büchter, Executive Director Procurement & Strategy bei Yanfeng Automotive Interiors, verfügt Yanfeng am Standort in Neuss über 237 Dienstfahrzeuge, von denen die Hälfte bis Ende 2021 Plug-in- oder E-Fahrzeuge sein werden.

Die Stadtwerke Neuss können sich vorstellen, wenn die pandemische Lage dies wieder zulässt, individuelle Elektromobilitätstage interessierten Unternehmen für deren Mitarbeiter anzubieten. Denkbar ist etwa, dass die Stadtwerke mit ihrem Know-How, ihren praxiserprobten Fahrzeugen und ihren mobilen Ladesäulen zu Neusser Unternehmen kommen, um Elektromobilität erfahrbar und anfassbar zu machen. Das Stadtwerke-„strom|box“-Team steht hierzu jederzeit und gerne zur Verfügung. Kontakt per Mail: strombox@stadtwerke-neuss.de