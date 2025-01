Sternsinger und Schornsteinfeger bringen Glück und Segen ins Rathaus

Tradition und Engagement vereint: Am heutigen Dreikönigstag begrüßte Bürgermeister Reiner Breuer sowohl die Sternsinger als auch die Neusser Schornsteinfeger im Rathaus.



Stellvertretend für alle Sternsinger im Stadtgebiet besuchten rund 50 Kinder aus dem gesamten Sendungsraum Neuss mit Oberpfarrer Andreas Süß das Rathaus. Gemeinsam sangen sie im Foyer Lieder und brachten den traditionellen Haussegen „20 * C + M + B + 25“ an die Rathaustür an. Dieser Segen steht für den lateinischen Segensspruch „Christus Mansionem Benedicat“ („Christus segne dieses Haus“) und erinnert an die Heiligen Drei Könige, deren Fest am 6. Januar gefeiert wird.



In diesem Jahr steht die Aktion Dreikönigssingen unter dem Motto „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte.“ Die Kampagne lenkt den Fokus auf die Rechte von Kindern weltweit und ermutigt Kinder und Jugendliche, sich aktiv für den Schutz und die Umsetzung dieser Rechte einzusetzen. „Die Sternsinger zeigen uns, wie wichtig es ist, solidarisch zu handeln und für eine gerechtere Welt einzutreten“, so Bürgermeister Reiner Breuer.



Auch die Neusser Schornsteinfeger gaben sich mit rund 50 Männern und Frauen ihrer Zunft die Ehre: Wie jedes Jahr besuchten die Mitglieder der Kreisgruppe Neuss das Rathaus, um Bürgermeister Reiner Breuer, den Stadtrat und die Mitarbeitenden der Verwaltung symbolisch mit Glück und einem „glücklichen Händchen“ für das neue Jahr auszustatten. „Es ist eine schöne und motivierende Tradition, die den Start ins Jahr mit Optimismus und Zusammenhalt begleitet“, so Breuer.



Die Stadt Neuss bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und die Pflege dieser wertvollen Traditionen, die Gemeinschaft und Solidarität in den Mittelpunkt stellen.

___

Stand: 06. Januar 2025