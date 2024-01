Die Stadt Neuss versteigert am Samstag, 2. März 2024 Rundholz, das vorwiegend als Brennholz verwendet werden kann. Angeboten werden circa 20 Lose zwischen zwei und ca. 15 Raummetern. Bei dem angebotenen Rundholz handelt es sich um bereits gefällte, schwächere Bäume im städtischen Wald, als auch bereits zusammengeworfene Hölzer in Haufenform. Die Holzmengen fallen im Rahmen der Waldpflege bzw. Verkehrssicherungspflicht an.

Mit dem wiederholten Angebot möchte die Verwaltung den Neusser Bürger*innen die Möglichkeit bieten, lokal anfallendes Holz aus den Neusser Wäldern für die eigene Energieversorgung zu nutzen und somit einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung heimischer Ressourcen zu leisten.

Anmeldungen sind noch bis Donnerstag, 29. Februar 2024, 10 Uhr möglich.

Weitere Informationen und den Anmeldebogen finden Sie hier: Weitere Informationen zur Brennholzversteigerung Anmeldebogen

Stand: 22. Januar 2024