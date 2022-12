Holzversteigerung

Allgemeine Informationen zu den Versteigerungen

Das Holz wird in verschiedenen Losen angeboten, dabei handelt es sich sowohl um stehende Bäume im Wald (sogenannte "Selbstwerbung"), aber auch bereits liegendes Rundholz direkt an einem Wirtschaftsweg. Versteigert werden verschiedene Lose mit einem Umfang von einem bis zu zehn Festmetern (fm). Die jeweiligen Lose enthalten verschiedene Holzmengen und verschiedene Baumarten. Die je Los anfallenden fm-Mengen sind im Vorfeld gemessen worden und gelten als Abrechnungsmaß. Versteigert wird nach Euro/fm je Los. Auf den Angebotspreis kommen noch sieben Prozent Umsatzsteuer, die auf der Rechnung ausgewiesen werden. Die Versteigerungen erfolgen in mündlicher Form nach §156 BGB. Darüber hinaus gelten die AVZB-LB WH NRW in der jeweiligen Fassung.

Der Festmeter (fm) ist lediglich das Holzvolumen, also ohne Luftzwischenräume zwischen den Hölzern. Der Raummeter (rm) dagegen ist aufgeschichtetes Holz inkl. Luftzwischenräume (1 fm entspricht 1,4 rm). Der Schüttraummeter (srm) ist aufgeschüttetes Scheitholz. (1 fm entspricht 2 srm.)

Grundsätzlich erhält das höchste Versteigerungsgebot den Zuschlag. Erst nach dem Begleichen der Rechnung wird eine Fahrtberechtigung für das Befahren der benötigten Waldwege ausgestellt und es erfolgt eine örtliche, persönliche Einweisung. Ein Ansprechpartner der Stadt Neuss und dessen Kontaktdaten werden benannt. Die Aufarbeitung des Holzes und die Benutzung der Straßen, Wege und Gassen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Stadt Neuss übernimmt keine Haftung bei Unfällen jeglicher Art. Eine Unfallversicherung bei der Stadt Neuss oder bei deren Unfallversicherungsträgern besteht nicht.

Voraussetzungen zur Teilnahme an den Versteigerungen:

Das Mindestalter beträgt 18 Jahre

Ein ausgefüllter Anmeldebogen für die Versteigerung ist per E-Mail an die angegebene Adresse zu übermitteln

Ein schriftlicher Nachweis über den erfolgreichen Besuch eines Motorsägen-Lehrgangs muss vorliegen (dieser ist mit dem Anmeldebogen einzureichen)

Als Betriebsstoffe der Motorsäge dürfen ausschließlich Bio-Kettenöle und Sonderkraftstoffe benutzt werden

Bei den Arbeiten mit der Motorsäge sind die Unfallversicherungsvorschriften (UVV) einzuhalten. Der/die Motorsägenführende hat eine Sicherheitsausrüstung zu tragen, diese besteht aus Helm, Gehörschutz, Gesichtsschutz, Schnittschutzhose, Sicherheitsschuhe und Handschuhe.

Nächste Versteigerung

Die Nächste Versteigerung findet am Samstag, 14. Januar 2023, zehn Uhr statt. Anmeldungen über das entsprechende Formular sind bis Freitag, 13. Januar 2023, zehn Uhr, einzureichen. Es werden insgesamt rund 54 Festmeter stehende Bäume in Selbstwerbung und etwa 40 Festmeter an liegendem Rundholz versteigert. Der Ort der Versteigerung wird nach der Anmeldung bekanntgegeben, er befindet sich in Innenstadtnähe.

Los 1 bis Los 7: Entnahme in Selbstwerbung (Bäume/stehendes Rundholz)

Für jedes dieser Lose gibt es einen eigenen Lageplan, so dass eine Besichtigung im Vorfeld vor Ort eigenständig erfolgen kann. Es werden nur ganze Baumreihen entnommen, jeweils der erste Baum einer Baumreihe ist mit der jeweiligen Losnummer beschriftet. Die zu entnehmenden Bäume sind mit senkrechten, farblichen Strichen markiert. Alle anderen Bäume sind zu schonen und bleiben stehen.

Die Holzentnahme in jedem Los erfolgt ausschließlich zur Neuanlage von Gassen, es werden daher ganze Baumreihen entnommen. Die weißen Linien auf dem Lageplan skizzieren die neu entstehenden Gassen. Das Holz darf nicht an Bäumen gestapelt werden, wir empfehlen eine zügige Mitnahme der Hölzer. Nach dem Fällvorgang und dem Räumen des Rundholzes können ausschließlich diese neu entstandenen Gassen mit geländetauglichen Fahrzeugen befahren werden. Astmaterial aus dem Kronenbereich soll im Wald liegen bleiben. Die Stadt Neuss behält sich vor, das Befahren der Gassen bei ungeeigneten Bodenverhältnissen zeitweise zu unterbinden.

Los 8 bis Los 15: Polterholz liegend

Diese acht Lose liegen nahe der Versteigerungsörtlichkeit, so dass eine Besichtigung an dem Versteigerungstag ab 9.30 Uhr erfolgen kann. Die Losgröße beträgt mindestens ein bis maximal zehn Festmeter. Die Interessenten erhalten dazu vor Beginn der Veranstaltung noch detaillierte Informationen per Email zugeschickt. Jedes Los ist vor Ort mit der jeweiligen Losnummer farblich markiert.

Hinweis

Die Arbeiten sind bis zum 30. April 2023 zu erledigen und die Fertigstellung ist dem Ansprechpartner der Stadt Neuss anzuzeigen.