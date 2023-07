Kirmes- und Schützenfestkalender 2023

Die Kirmes- und Schützenfestsaison ist in vollem Gange, Volks- und Heimatfeste werden in Neuss gefeiert. Erfahren Sie, welche Feste bereits stattgefunden haben und welche in diesem Jahr noch zahlreiche Besucherinnen und Besucher anziehen werden.

Ort Veranstaltung Datum Schlicherum Kirmes der Kameradschaftlichen Vereinigung Schlicherum e.V. 18. Mai, 20. Mai bis 22. Mai Furth Schützenfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth 1932 e.V. 26. Mai bis 30. Mai Grefrath Schützenfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft von 1706 Grefrath e.V. 27. Mai bis 30. Mai Gnadental Schützenfest des Bürger- und Heimatvereins Neuss-Gnadental e.V. 2. Juni bis 5. Juni Weckhoven Schützenfest des Schützenvereins von 1863 Weckhoven e.V. 10. Juni bis 13. Juni Erfttal Schützenfest des Bürger- und Schützenvereins Neuss-Erfttal e.V. 16. Juni bis 19. Juni Elvekum Volks- und Heimatfest des Verein-Einigkeit Elvekum 1920 e.V. 17. Juni bis 19. Juni Hoisten Schützenfest der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1653 Hoisten e.V. 17. Juni bis 20. Juni Rosellerheide-Neuenbaum Schützenfest der Schützenbruderschaft St. Peter und Paul 1879 e.V. Rosellerheide-Neuenbaum 24. Juni bis 27. Juni Holzheim Schützenfest des Bürger-Schützen-Vereins Holzheim von 1836 e.V. 1. Juli bis 4. Juli Reuschenberg Schützenfest des Reuschenberger Bürger-Schützen-Vereins 1952 e.V. 7. Juli bis 11. Juli Helpenstein Kirmes der Kirmesgesellschaft Fidele Brüder 1921 Helpenstein 15. Juli bis 18. Juli Speck-Wehl Kirmes der Kirmesgesellschaft Speck-Wehl 28. Juli bis 31. Juli Grimlinghausen Schützenfest des Bürger-Schützen-Vereins Neuss Grimlinghausen 1855 e.V. 12. August bis 15. August Allerheiligen Schützenfest der St. Peter Schützenbruderschaft 1908 Allerheiligen e.V. 19. August bis 22. August Neuss Schützenfest des Neusser Bürger-Schützen-Vereins e.V. 25. August bis 29. August Rosellen Volks- und Heimatfest des Heimatvereins Rosellen e.V. 2. September bis 5. September Uedesheim Schützenfest des Bürger-Schützen-Vereins Neuss-Uedesheim e.V. 9. September bis 12. September Norf Schützenfest der St. Andreas-Schützenbruderschaft Norf e.V. 16. September bis 19. September

Stand: 17. Juli 2023