Neuss stellt Parkangebot in der Innenstadt sicher

Die Innenstadt ist gut für alle Verkehrsteilnehmenden, gleich ob mit dem PKW, dem Fahrrad oder Bus und Bahn, erreichbar. Seit dem 1. Oktober stehen 330 Parkplätze als Parkhaus "Hamtor“ bei ehemals „Galeria Kaufhof“ wieder in der City zur Verfügung. Eine städtische Tochtergesellschaft (City-Parkhaus GmbH) betreibt nun das Parkhaus und bietet auch hier die erste Stunde kostenloses Parken an. Die Öffnungszeiten sind deutlich ausgeweitet und auch Anwohner können Parkplätze (voraussichtlich ab November) günstig anmieten. Die Tiefgarage am Rathaus muss hingegen saniert werden und ist seit dem 1. Oktober für mindestens ein Jahr geschlossen. Nach der Sanierung soll die Rathaus-Tiefgarage weiterhin für Besucher des Rathauses mit PKW geöffnet sein und zusätzlich ein „Ra(d)haus“ Platz für das sichere Abstellen von Fahrrädern bieten. An der Stadthalle kann jetzt ebenso die erste Stunde kostenlos geparkt werden. Danach kostet die Stunde nur einen Euro. Vielleicht ein Anreiz, an Werktagen die nahe gelegene Straßenbahn 709 zu nutzen, die kostenlos durch die City fährt.

Sanierung der Rathaus-Tiefgarage

Seit dem 1. Oktober 2023 ist die Rathaus-Tiefgarage sanierungsbedingt geschlossen. Die 89 Stellplätze werden aufgrund der umfangreichen Betonsanierungsarbeiten mindestens ein Jahr nicht zur Verfügung stehen.

Die Verwaltung wird die Rathaustiefgarage nach Abschluss der Sanierungsarbeiten stufenweise und bedarfsgerecht als Fahrradparkhaus „Ra(d)haus“ erweitern und für zwingend dienstlich begründete Dauerparker der Stadtverwaltung, als Quartiersparkhaus für Bewohner sowie für Kurzzeitparker, die Termine im Rathaus wahrzunehmen haben (kombinierte Termin- und Parkplatzbuchung), zur Verfügung stellen.

Weitere Einzelheiten zur Sanierung der Rathaustiefgarage (PDF)

Parkhaus "Hamtor" bietet 330 Stellplätze

Die Tiefgarage der ehemaligen Galeria-Kaufhof heißt nun „Hamtor Parkhaus“ und steht der Öffentlichkeit ab sofort zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind nicht mehr an die Öffnungszeiten des Kaufhofes gebunden. Das Hamtor Parkhaus ist von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Das Parkhaus bietet 330 Parkplätze auf zwei Etagen an.

Es gelten die Einstellbedingungen und Gebühren wie in den anderen drei City-Parkhäusern. Das Parkhaus Hamtor bietet damit günstigere Konditionen als zuvor. So ist die erste Stunde Parken kostenfrei. Danach übergangsweise 0,30 Euro alle sechs Minuten im Tagestarif. Der Tageshöchsttarif liegt bei zehn Euro. Zudem gibt es einen pauschalen Abend-/Nacht-Tarif (19 Uhr bis 7 Uhr) für drei Euro. Auch an Sonn- und Feiertagen zahlt man von 7 Uhr bis 7 Uhr des Folgetages drei Euro.

Voraussichtlich ab November werden Dauerparkplätze und Anwohnerparkplätze angeboten: Neusser, die im Umkreis von einem Kilometer des Parkhauses wohnen und ein Anrecht auf einen Bewohnerparkausweis haben, können einen Tiefgaragenstellplatz für 50 Euro im Monat mieten. Auch "normale" Dauerparkplätze werden dort angeboten.

Weitere Infos zum Parkhaus „Hamtor“ gibt es hier: https://cityparkhaus-neuss.de/parkhaus-hamtor/

Günstiger Parken auf dem Stadthallenparkplatz Günstiger Parken auf dem Stadthallenparkplatz

Rechtzeitig zum Start der Testphase der kostenfreien Straßenbahn in der Neusser Innenstadt, hat Neuss Marketing die Preisstruktur auf ihrem Stadthallenparkplatz geändert. Wie in den Parkhäusern der City-Parkhaus GmbH wird die erste Stunde Parken nun kostenfrei sein. Danach kostet eine Stunde Parken 1 Euro. Wer also 4 Stunden einen der 200 Parkplätze nutzt, bezahlt nur 3 Euro. Der Tagestarif liegt bei 8 Euro von Montag bis Freitag, am Wochenende und an Feiertagen bei 4 Euro.

Vom Stadthallenparkplatz sind es nur 10 Minuten Fußweg zum Markt. Besonders attraktiv ist der Umstieg in die 709. Diese kann kostenlos von der Haltestelle Stadthalle/Museum über den Hauptstraßenzug bis zum Hauptbahnhof genutzt werden.

Mit diesem Angebot möchten wir zum einen den Parkplatz an der Stadthalle stärker in das Bewusstsein der Autofahrerinnen und Autofahrer rücken und zum anderen die Erreichbarkeit der Innenstadt verbessern.

Außerhalb von Veranstaltungen in der Stadthalle und dem Dorint-Hotel stehen dort in der Regel ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Besonders wenn man aus dem Neusser Süden oder Westen kommt ist der Stadthallenparkplatz eine kostengünstige Alternative. Der Parkplatz ist gut ausgeschildert und auch im Parkleitsystem erfasst. (Eingabe im Navigationsgerät: Selikumer Straße 25)

Parkhaus der Sparkasse Neuss

Zur weiteren Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt bzw. des Rathauses durch Individualverkehre beabsichtigt die Sparkasse Neuss auf Anregung der Stadt Neuss, die Nutzung ihrer Tiefgarage in der Michaelstrasse (direkt gegenüber der bisherigen Tiefgarage des Rathauses) in ihren Öffnungszeiten für Kurzzeitparker zu erweitern.

Parkhaus Tranktor

Die Sanierung des Tranktor Parkhauses steht derzeit noch aus. Hier ist eine stufenweise Sanierung geplant, die immer nur bis zu 1o-15 Stellplätze gleichzeitig betrifft. Die restlichen 458 Stellplätze stehen auch während der Sanierung zur Verfügung.

Belegung in Echtzeit

Die Belegungszahlen der Neusser Parkhäuser in Echtzeit: http://parkinfo.neuss.de/list/

Stand: Montag, 2. Oktober 2023/bo