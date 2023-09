Kostenfreie Straßenbahn in der Neusser Innenstadt

Bereits seit dem 1. Januar 2023 kann die Straßenbahnlinie 709 zwischen den Haltestellen Neuss Theodor-Heuss-Platz am Hauptbahnhof und Neuss-Stadthalle kostenfrei genutzt werden. Zur Benutzung der Straßenbahn entlang der sieben Haltestellen ist kein Fahrschein mehr nötig.

Die Straßenbahn 709 ist zwischen den Stationen ... Theodor-Heuss-Platz

Neuss Hbf

Niedertor

Glockhammer

Neuss Markt

Landestheater

Neuss Stadthalle ... in beiden Fahrtrichtungen kostenfrei nutzbar!

Stadthallenparkplatz

Besonders attraktiv ist der Umstieg in die 709 seit dem 1. September 2023 vom Stadthallenparkplatz. Wie in den Parkhäusern der City Parkhaus GmbH ist dort nun die erste Stunde Parken frei. Danach kostet eine Stunde Parken 1 Euro. Wer also 4 Stunden einen der 200 Parkplätze nutzt, bezahlt nur 3 Euro. Der Tagestarif liegt bei 8 Euro von Montag bis Freitag, am Wochenende und an Feiertagen bei 4 Euro.

Außerhalb von Veranstaltungen in der Stadthalle und dem Dorint-Hotel stehen dort in der Regel ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Besonders wenn man aus dem Neusser Süden oder Westen kommt ist der Stadthallenparkplatz eine kostengünstige Alternative. Der Parkplatz ist gut ausgeschildert und auch im Parkleitsystem erfasst. (Eingabe im Navigationsgerät: Selikumer Straße 25)

Mobilität und Klima

Die Steigerung der Attraktivität von Bus und Bahn ist ein wesentlicher Baustein, um die mit dem Integrierten Klimaschutz- und dem Mobilitätsentwicklungskonzept der Stadt Neuss verfolgten Ziele erreichen zu können. Bürgermeister Reiner Breuer hatte daher 2022 dem Rat im Zuge des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes die Idee einer kostenfreien Straßenbahn in der Neusser Innenstadt vorgeschlagen.

Einjährige Testphase

Die Kosten für das Pilotprojekt belaufen sich auf ca. 226.000 Euro. Diese sollen aus den Mehreinnahmen der Parkgebühren ausgeglichen werden. Die während der Testphase gewonnenen Erkenntnisse zur Kundenakzeptanz und zu den Auswirkungen auf das Nutzerverhalten können dann als Entscheidungsgrundlage dafür dienen, ob das Angebot dauerhaft aufrechterhalten bleiben und gegeben falls weiterentwickelt werden soll. Die Testphase beginnt am 1. September 2023 und dauert genau ein Jahr, als bis Ende August 2024. Innerhalb dieser Testphase wird der VRR Fahrgastzählungen sowie -befragungen durchführen.

Stand: 1. September 2023