02.05.2022 - Immer wieder sonntags

Zwei Gelegenheiten zu einer öffentlichen Führung bietet das Clemens Sels Museum Neuss am kommenden Sonntag, 8. Mai 2022, an. Um 14 Uhr widmet sich Kunstvermittlerin Christina Puth bei ihrem Rundgang durch die Sammlung dem Thema „Licht und Schatten“: Hell- und Dunkel, Gut und Böse – Licht und Schatten spielen in der Kunst eine zentrale Rolle, ebenso gestalterisch wie symbolisch. Oftmals steht das Licht für Erkenntnis, Erlösung und das Leben und die Dunkelheit für dessen Schattenseiten. Mal verletzlich, mal stark, mal aus Gips oder Holz und mal aus Bronze – die Darstellung des Menschen ist eines der zentralen Themen in der Kunst.

Die anschließende Führung um 15.30 Uhr nimmt „Harte Linien und weiche Flächen“ in den Blick. Wie die Sprache ihre Schrift und Laute und die Musik ihre Töne und Zeichen hat, so hat auch das Bild seine Gestaltungs- und Formelemente. Lange Zeit galt die Linie als ein der Farbfläche übergeordnetes Kompositionselement. Doch was geschah, als die Künstler diese Hierarchie ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts infrage stellten? Die Führung widmet sich einer spannenden Reise durch die Kunstgeschichte: Von der Auflösung der harten Konturlinie im Impressionismus bis hin zur Farbfeldmalerei.

Die jeweils 60minütigen Führungen kosten vier Euro zuzüglich Eintritts pro Person. Eine Anmeldung über die Website des Museums unter www.clemens-sels-museum.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich.

(Stand: 02.05.2022/Spa)