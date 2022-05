02.05.2022 - Wie die Digitalisierung den Wahlkampf verändert

Vor kurzem hat der Multimilliardär Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Solche sozialen Netzwerke und digitale Technologien verändern den Alltag der Menschen. Sie nutzen sie – und die Daten werden benutzt. Selbstredend, dass sich auch die Politik unter dem Einfluss der Digitalisierung verändert. Was genau bedeutet das und welche Beobachtungen lassen sich auch im Hinblick auf die anstehende Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen aufstellen? Dr. Bendix Hügelmann beleuchtet in seinem Vortrag in der Volkshochschule Neuss im RomaNEum am Mittwoch, 11. Mai 2022, welche digitalen Strategien verwendet werden. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.



https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Wie-die-Digitalisierung-Politik-veraendert-Ein-Statusbericht-zur-Landtagswahl/V501205V#inhalt