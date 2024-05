02.05.2024 - Wettbewerb „Neues Grün 2024“ für klimafreundliche Gärten und Balkone

Am heutigen Donnerstag, 2. Mai 2024, startet der Wettbewerb „Neues Grün 2024“ der Stadt Neuss. Neusser*innen sind dazu aufgerufen ihre Gärten, Balkone und Dachterrassen in grüne Oasen zu verwandeln, die aktiv zur Klimaanpassung und Artenvielfalt beitragen. Die Einsendungen werden durch eine Fachjury bewertet und die klimafreundlichsten Umsetzungen mit Preisgeldern von bis zu 800, - Euro prämiert.

„Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Neuss zu spüren. Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Dürreperioden und Hitze werden häufiger und stellen eine Belastung für die Stadtbevölkerung dar. Da im Stadtgebiet viele Flächen versiegelt sind, heizen sich diese vor allem in den Sommermonaten stark auf und Regenwasser fließt oftmals nicht richtig ab. Daher kommt auch privaten Gärten und Balkonen eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, sich an die Veränderungen des Klimas anzupassen“ so Dr. Matthias Welpmann, Beigeordneter für Umwelt, Klima und Sport der Stadt Neuss.

In Deutschland gibt es etwa 17 Millionen Privatgärten, die knapp zwei Prozent der Landesfläche ausmachen. Diese Flächen können Überhitzung entgegenwirken und Regenwasser speichern, wenn sie entsprechend gestaltet sind. Zudem sind diese Grünräume für die biologische Vielfalt von Bedeutung, da sie Rückzugsorte für Insekten und andere Tierarten sein können. Bereits kleine Gärten können, je nach Art und Weise der Gestaltung, ein großes Potenzial für die Artenvielfalt haben. Mit schattenspendenden Pflanzen, reduzierter Versiegelung, Wasserspeicherlösungen, Blühwiesen, Insektenhotels und vielen weiteren Ideen können Gärten und Balkone die Klimaanpassung fördern und die Artenvielfalt in der Stadt Neuss unterstützen.

Interessierte Bürger*innen haben ab sofort bis zum 31. August 2024 die Möglichkeit, sich über das Bewerbungsformular auf Neuss.de anzumelden, umgesetzte klimafreundliche Maßnahmen zu beschreiben und Bilder hochzuladen. Neben der Kategorie „Garten Allgemein“ werden auch „Balkone & Dachterrassen“ ausgezeichnet. Nach Abschluss der Bewerbungsphase entscheidet eine Jury über die Vergabe der Preise. Die Gewinner*innen werden im Anschluss über die Entscheidung informiert und die prämierten Gärten veröffentlicht.

Alle Informationen und ein ausführliches FAQ zum Gartenwettbewerb stehen unter neuss.de/gartenwettbewerb zur Verfügung.