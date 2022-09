02.09.2022 - Wildfrüchte-Exkursion

Eine genussvolle Tour durch die Norfbachaue mit der Biologin Dr. Regina Thebud-Lassak bietet die Volkshochschule Neuss am Mittwoch, 7. September 2022, an. Die Früchte vieler einheimischer und angepflanzter Bäume und Sträucher sind vitaminreiche Delikatessen, die sich zu Leckereien wie Marmeladen, Gelees, Mus und Likör verarbeiten lassen. Hier kann weit mehr entdeckt werden als Schwarzer Holunder und Brombeeren. An Sammelhinweisen und interessanten Rezepten wird es nicht fehlen, doch wichtig ist auch hier - genau wie bei Pilzen und Wildgemüse - eine genaue Artenkenntnis, um essbare von giftigen Früchten zu unterscheiden. Die Teilnahme kostet 16,80 Euro, Start ist um 15 Uhr vor Ort. Eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.

(Stand: 02.09.2022/Spa)