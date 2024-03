04.03.2024 - Bezirksausschuss II – Nordstadt tagt

Beratungen über Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich der Viersener Straße 102 bis 104 c stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses II – Nordstadt am Donnerstag, 7. März 2024. Daneben stellen Vertreter*innen der Landesgartenschau Neuss GmbH und des Unterstützervereins "Grünes Herz – Bürgerpark Neuss e.V." ein Konzept zur Einbeziehung der Bezirke in die Planung der Landesgartenschau vor. Darüber hinaus berichtet die Verwaltung zu der zusätzlichen Ortsteilwerkstatt im Barbaraviertel im Rahmen des Ortsmittelpunktkonzeptes.

Sitzungsbeginn ist um 17 Uhr im Alevitischen Gemeindezentrum, Kaarster Straße 4 41462 Neuss. Geleitet wird die Sitzung von der Ausschussvorsitzenden, Claudia Föhr. Die Unterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.