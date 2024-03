04.03.2024 - Chorkonzert mit Cantica Nova

Am Sonntag, 10. März 2024 um 19 Uhr lädt Cantica Nova, der Chor der Musikschule zusammen mit dem Kammerchor Köln musica mundi und dem Neuen Rheinischen Kammerorchester Köln zum Konzert ins Zeughaus am Markt. Zu hören ist ein spezielles Konzert mit Stücken zweier zeitgenössischer Komponisten.

Die Kompositionen des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo erinnern an Filmmusik und sowohl sein Werk „Sunrise Mass“ aus dem Jahr 2008 als auch das Stück „Dark Night of he Soul“ aus dem Jahr 2012 leben von außergewöhnlich, sphärisch anmutender Musik, eingebettet in eine metaphorische Reise vom Himmel auf die Erde. Das von Martin Palmeris komponierte Stück „Misatango“ ist in seiner Form und Harmonik vom argentinischen Tango Nuevo inspiriert. Stephan Langenberg am Bandoneon spielt hierbei eine besondere Rolle. Weitere Solisten des Konzertes sind Annette Willer-Krebel am Klavier und Carolina Rüegg, Sopran.

Cantica Nova ist seit über 30 Jahren aktiv und aus der Neusser Chorszene nicht mehr wegzudenken. Seinen guten Ruf hat sich der Chor mit Chorleiter Markus Mostert durch abwechslungsreichen und gelungenen Konzerten erarbeitet. Sowohl A-Cappella-Programme, oft mit einem Motto, als auch große Werke mit Orchester und Solisten stehen regelmäßig auf dem Programm. Es erklangen unter anderem Mozarts Requiem, Bachs Johannespassion, Schuberts Messe in As-Dur, Händels Messiah oder Orffs Carmina Burana. Geprobt wird freitags von 19.30 bis 22 Uhr in der Musikschule im RomaNEum, Brückstrasse 1 in Neuss. In eine Probe hineinschnuppern ist jederzeit möglich. Anfragen können per Mail an den Chorleiter Markus Mostert gestellt werden: markumo@web.de.

Weitere Informationen sind unter www.cantica-nova.de verfügbar. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.