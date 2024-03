04.03.2024 - Jugendhilfeausschuss tagt

Über das Kinderspielplatzprogramm 2024/2025 berät der Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 7. März 2024. Zudem berichtet die Stadtverwaltung zu der 2023 in Rosellerheide durchgeführten Kinderversammlung und präsentiert einen Sachstand zum Kinderschutzentwicklungsplan (KSEP).

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratsaal des Rathauses (E.260) und wird von der Ausschussvorsitzenden Susanne Benary geleitet. Die Unterlagen stehen auf Neuss.de zur Verfügung.