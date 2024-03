04.03.2024 - Veranstaltungen der Volkshochschule im März

Die Volkshochschule im RomaNEum bietet im März unter anderem folgende neue Kurse und Vorträge an:

VHS online mit Tipps zur Geldanlage

Hartmut Nehme gibt am 04. März 2024 per Zoomvortrag einen Einblick in die Chancen und Risiken unterschiedlicher Investitionsoptionen von Crowdinvesting über Kryptowährungen bis hin zu den Möglichkeiten neuer digitaler Vermögensverwalter. Der Vortrag findet von 18.30 bis 21.00 Uhr statt und kostet 15 Euro.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Online-Neue-Trends-in-der-Geldanlage/Z105313



VHS-Vortrag zur Digitalisierung in Deutschland

Am Dienstag, dem 05. März 2024, beleuchtet Stephan Altemeier in der VHS im RomaNEum den Stand der Digitalisierung in Deutschland. Er zeichnet ein differenziertes Bild zwischen Nachholbedarf und Vorreiter-Projekten. Der entgeltfreie Vortrag beginnt um 18.30 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Informationen unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Wir-schaffen-das-Deutschland-auf-dem-Weg-in-die-digitale-Steinzeit/Z501009V#inhalt



Stricken, Häkeln, Makramee in der VHS

Stricken, Häkeln und Makramee sind im Trend, entspannend und kommunikativ! An 12 Terminen ab dem 07. März 2024 können Teilnehmende die alten Handarbeitskünste auffrischen. Der Kurs findet in der VHS im RomaNEum jeweils von 19 bis 20.30 Uhr statt und kostet 90,96 Euro.

Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.vhs-neuss.de/programm/kulturelles-gestalten/kurs/Stricken-Haekeln-Makramee/Z702262K?Contrast=0#inhalt



VHS-Vortrag: Können Innovationen das Klima retten?

Der Journalist Günther Wessel stellt am Montag, dem 11. März 2024, in der VHS im RomaNEum den Stand, die Realisierung und die Wirksamkeit technischer Lösungen im Klimaschutz zur Diskussion. Von CO2-Saugern bis hin zu Spiegeln im All reichen die Ideen. Sind sie realisierbar oder technische Träumerei? Der entgeltfreie Vortrag beginnt um 18.30 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Informationen unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Koennen-Innovationen-das-Klima-retten/Z390000V#inhalt



Oscar Wilde - Dandy und Märtyrer?

VHS und Stadtbibliothek laden Donnerstag, 14. März 2024, zu einem literarischen Abend ins RomaNEum ein: Der Schriftsteller Mirko Bonné hat Wilde neu übersetzt und stellt diesen faszinierenden Menschen anhand seiner Texte vor. Er liest aus dem berühmten Brief "De profundis" und der "Ballade vom Zuchthaus Reading" und erzählt von den Hintergründen des Entstehens: wie es dazu kam, dass Wilde inhaftiert wurde und welche Folgen dies für ihn und sein Denken und Schreiben hatte.

Die Lesung beginnt um 18.30 Uhr, sie kostet 7 Euro und ist anmeldepflichtig unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Oscar-Wilde-Dandy-und-Maertyrer/Z404150V#inhalt



VHS-Tastenschreibkurs

Innerhalb von zwei Abenden, beginnend am Donnerstag, den 14. März 2024, können Interessierte in einem Kurs der VHS lernen, blind mit zehn Fingern zu tippen. Der Kurs findet jeweils an zwei aufeinander folgenden Donnerstagen zwischen 17 und 21.30 Uhr in der VHS im RomaNEum statt und kostet 52,50 Euro.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/10-Finger-Technik-nach-Ritter-Magic-Typing/Z108011



Gehirntraining-Kurs der VHS

Am Samstag, dem 16. März 2024, findet in der VHS im RomaNEum ein ganztägiger Kurs statt, in dem die Teilnehmenden durch viele praktische Übungen ihre Gedächtnisfähigkeit steigern und lernen, die Techniken in Schule, Beruf und Hobby einzusetzen. Der Kurs findet von 09 bis 17.15 Uhr statt und kostet 50,75 Euro.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Gehirntraining/Z107393



VR in der VHS

Die VHS lädt am Samstag, den 16. März 2024, zu einem interaktiven Vortrag zum Thema Virtuelle Realität in die VHS im RomaNEum ein. Die Teilnehmenden können nach einem Einblick in die Thematik mit gestellten VR-Brillen erste Einblicke in die Virtuelle Realität bekommen.

Der Vortrag findet von 13 bis 16 Uhr statt und kostet 18,36 Euro.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter: https://www.vhs-neuss.de/programm/details/kurs/Einfuehrung-in-Virtuelle-Realitaet-VR-fuer-Anfaengerinnen-und-Anfaenger/Z310004



VHS-Sonntagsmatinée zu Frauen vom Niederrhein

Dr. Rita Mielke begibt sich am Sonntag, dem 17. März 2024, in der VHS im RomaNEum auf biografische Spurensuche und legt dabei ein Spektrum ebenso spannender wie schillernder weiblicher Lebensgeschichten frei, die allesamt am Niederrhein ihren Ausgang genommen haben: von der Neusserin Katharina von Kardorff-Oheimb bis zur Bergsteigerin Eleonora Noll-Hasenclever.

Beginn ist um 11 Uhr, der Vortrag kostet 7 Euro und ist anmeldepflichtig unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Vom-Niederrhein-in-die-Welt-Vergessene-weibliche-Lebensgeschichten/Z402150V#inhalt



VHS: Latin Dance-Kurs

Ab dem 19. März 2024 können Teilnehmende an 10 Terminen mit einem ausgewogenen Ausdauertraining effektiv trainieren. Das Training findet in der Gymnastikhalle der Gesamtschule Norf von je 18 bis 18.45 Uhr statt und kostet 60 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Latin-Dance-in-Anlehnung-an-Zumba/Z604401#inhalt



VHS-Vortrag: Alltag in Russland

Der Angriff Russlands auf die Ukraine war eine Zäsur für das Deutsch-Russische Verhältnis. Hermann Krause, langjähriger ARD-Korrespondent, Vorstandsmitglied im Deutsch-Russischen Forum und Leiter der Kriegsgräberfürsorge in Russland, beschreibt am Mittwoch, dem 20. März 2024, in der VHS im RomaNEum eine Gesellschaft, die den Krieg verdrängt und - zwischen Propaganda und Patriotismus - versucht, den Alltag zu bewältigen. Die überwiegende Mehrheit befürwortet die Politik Putins, wo liegen dafür die Ursachen und Gründe?

Die VHS, der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Neuss und Pskow e. V. und das Deutsch-Russische Forum e. V. laden ein, mit dem landeskundigen Experten über das aktuelle Deutsch-Russische Verhältnis und seine Chancen zu diskutieren. Der entgeltfreie Vortrag beginnt um 18.30 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Alltag-in-Russland-seit-dem-Angriff-auf-die-Ukraine/Z501002V#inhalt



VHS-Vortrag zu Syrien

Seit dem Ukrainekrieg hört man wenig aus Syrien, dabei betrifft uns der dortige Konflikt. Deutschland ist der größte bilaterale Geber für humanitäre UN-Hilfe und hat innerhalb Europas die meisten syrischen Geflüchteten aufgenommen . Die Nahost-Expertin Kristin Helberg lädt am Donnerstag, dem 21. März 2024, in der VHS im RomaNEum zu einer Diskussion darüber ein, wie sich die Lage der Menschen in Syrien verbessern ließe und stellt dies in den Kontext mit der aktuellen Lage in der Region.

Der entgeltfreie Vortrag in Kooperation mit dem Beauftragten für Diversität, Integration und Antirassismus beginnt um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Syrien-vergessen-im-Schatten-des-Ukrainekriegs/Z501003V#inhalt



Neuss aktiv: „Ist das (schon) Belästigung oder kann das weg?!“

In einem informativen Vortrag berichtet die Arbeitsrechtlerin Friederike Boll am Dienstag, dem 26. März 2024, in der VHS im RomaNEum über Grenzen sexueller Belästigung und der juristischen Unterscheidung im Arbeits- und im Strafrecht. Denn vor allem am Arbeitsplatz ist jede Form der Belästigung untersagt und arbeitsrechtlich ahndbar.

Die Informationsveranstaltung findet in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neuss von 17.00-19.30 Uhr statt und ist anmelde- und entgeltfrei. Mehr Informationen unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Neuss-aktiv-Ist-das-schon-Belaestigung-oder-kann-das-weg/Z503009#inhalt



Englisch: Online-Kurse der VHS starten im März

Im März 2024 starten Online-Kurse Englisch auf unterschiedlichen Sprachniveaus und zu unterschiedlichen Zeiten. Beim Online-Konversationskurs auf A2-Niveau gibt es einen spannenden Einstieg über englische Landschaftsfotos. Dabei können die Teilnehmenden auch ihre eigenen Fotos einbringen. So kann man schnell ins Gespräch und in die englische Sprache finden. Weitere Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung sind online auf der Website der VHS Neuss

Wenn nicht anders angegeben ist, finden die Veranstaltungen in der VHS im RomaNEum, Brückstr. 1, 41460 Neuss, statt.Für Nachfragen steht zudem ein Info-Telefon unter der 02131 90-4151.