04.05.2022 - Wundertüte

Das Theater Blaues Haus aus Krefeld ist am Sonntag, 22. Mai 2022, zu Gast im Rheinischen Landestheater Neuss. Um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr wird dann das Figurenspiel „Das Bärenwunder“ nach dem Kinderbuch von Wolf Erlbruch aufgeführt. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert circa 45 Minuten. Karten sind im Vorverkauf für 5,50 Euro zuzüglich Service- und Vorverkaufsgebühr bei der Tourist Information Neuss, Platten Schmidt, dem Rheinischen Landestheater sowie online über www.westticket.de erhältlich. Weitere Informationen können unter www.kulturfuerkinder-neuss.de abgerufen werden.

Langsam erwacht der große Bär aus dem Winterschlaf und ist allein. Und weil er schon groß und stark ist, möchte er gerne Bärenpapa werden. Dann hat er wieder wen zum Spielen. Aber wie stellt Bär das an? Wie soll er an ein Bärenkind kommen? Hase, Vogelküken und Maus geben ihm die komischsten Ratschläge, die der große Bär trotzdem befolgt. Denn wenn er es nicht wenigstens versucht, kann sein Wunsch nie in Erfüllung gehen. Aber alle Anstrengungen sind vergeblich. Der große Bär weiß nicht weiter. Traurig guckt er den Wolken hinterher. Da spricht ihn eine reizende Bärenfrau an.

(Stand: 04.05.2022, Kro)

Zur Pressemeldung finden Sie zwei Fotos in unserem Bildarchiv.