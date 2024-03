05.03.2024 - Beteiligungsprozess für die Gestaltungskonzepte Neusser Ortsmittelpunkte geht in die Endphase

Die Stadt Neuss geht einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung der Stadtteile Erfttal, Grefrath und des Barbaraviertels. Nachdem im Frühjahr 2023 der Beteiligungsprozess mit Stadtteilspaziergängen begonnen hat und im zweiten Halbjahr 2023 mit Ortsteilwerkstätten fortgeführt wurde, stehen nun die abschließenden Rückkopplungsveranstaltungen an.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an den Veranstaltungen zu beteiligen, die im Laufe der nächsten Wochen anstehen. Diese bilden den Abschluss bei der Erstellung eines Ortsmittelpunktkonzeptes für die drei Ortsteile.

Den Auftakt macht die Veranstaltung im Barbaraviertel am Montag, 18. März 2024, in der Gebrüder-Grimm-Schule (Harffer Straße 9). Es folgt der Termin in Erfttal am Mittwoch, 20. März 2024, Veranstaltungsort ist hier die Offene Tür Dependance (Düsseldorfer Straße 80). Die letzte Veranstaltung in Grefrath findet am Mittwoch, 10. April 2024, in der St.-Stephanus-Schule (Birkhofstraße 26) statt. Beginn aller Veranstaltungen ist um 17 Uhr und es ist eine Dauer von etwa zwei Stunden geplant.

Das Amt für Stadtplanung möchte den Teilnehmenden das durch das Büro HJPplan+ entwickelte Gestaltungskonzept präsentieren und anschließend diskutieren. Im Vordergrund stehen bei den Veranstaltungen die Bürger*innen mit ihrem Wissen über die Ortsteile und ihren Ideen und Vorschlägen für deren Gestaltung. Diese sollen in die weitere Ausarbeitung des Konzepts einfließen.