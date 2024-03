05.03.2024 - Osterferien-Bildungsurlaube in der VHS

Die Volkshochschule (VHS) Neuss bietet in den Osterferien ein neues Kombi-Angebot für Bildungsurlaub-Interessierte an: vom 2. bis 6. April vermittelt Anne Arheilinger im RomaNEum Grundkenntnisse der spanischen Sprache. Die Bildungswoche am Vormittag mit kleinerem Stundenumfang kann von Interessierten am Nachmittag mit entsprechenden Unterrichtsstunden ausgebaut werden. Im Mittelpunkt dieses Seminars steht mündliche Kommunikation in alltäglichen Situationen und im beruflichen Umfeld.

Ergänzt wird das Osterferienangebot jeweils vom 2. bis 5. April 2024 durch einen Französisch Bildungsurlaub A1/A2 unter der Leitung des Muttersprachlers Bahram Khaghani und einen Online Business-Englischkurs mit Friederike Kenneke.

Alle Details zu den Kursen und die Anmeldung stehen auf der Website der VHS-Neuss unter vhs-neuss.de zur Verfügung.