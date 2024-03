05.03.2024 - Sprechstunde der Inklusionsbeauftragten

Am Donnerstag, 21. März 2024 bietet die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen eine Sprechstunde für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige an. Betroffene finden hier Unterstützung bei der Suche nach Beratungseinrichtungen und Anlaufstellen für ihre Anliegen. Zudem hilft die Inklusionsbeauftragte gerne bei der Herstellung eines Erstkontakts mit den entsprechenden Anlaufstellen. Die Sprechstunde wird sowohl in persönlicher- als auch telefonischer Form angeboten. Das Büro der Inklusionsbeauftragten ist barrierefrei zugänglich.

Um eine vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. Sie erreichen Mirjam Lenzen unter 02131 905311 sowie per Mail Mirjam.Lenzen@stadt.neuss.de