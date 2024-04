05.04.2024 - „Würfelbrot“ – Ein Theaterstück über das „Anderssein“

Das BrilLe Theater aus Witten zeigt am Sonntag, 14. April 2024, um 11 Uhr und um 14 Uhr mit „Würfelbrot“ ein Theaterstück über das „Anderssein“ für Menschen ab 5 Jahren.

Elsa lebt bei ihrem Onkel Walter in einem kleinen, verschrobenen Häuschen. Vor einiger Zeit haben sie entdeckt, dass dieses direkt auf einer Höhle erbaut wurde. Sie stehen kurz davor, die abenteuerliche Höhlenexpedition zu wagen, als Tante Lisa ihren Sohn Valentin für unbestimmte Zeit bei Walter lässt. Valentin ist Autist. Seine Welt gehorcht eigenen Regeln, die schwer zu verstehen sind. Das bringt alles durcheinander.

Das Theaterstück „Würfelbrot“ erzählt Schweres leicht und ist lustig in seiner Tiefgründigkeit. So, als würde man ein gutes Bilderbuch aufklappen, entfaltet sich die Geschichte temporeich und berührend. Am Ende stellt sich die Frage: Was ist eigentlich „normal“? Und wer entscheidet das?

Die Theaterreihe „Kultur für Kinder“ ist eine Kooperation zwischen dem Kulturamt der Stadt Neuss und dem Rheinischen Landestheater Neuss.

Tickets sind im Vorverkauf online unter kulturamt-neuss.de, bei der Tourist Information Neuss, bei Platten Schmidt, dem Rheinischen Landestheater oder telefonisch unter 02131 526 99 99 9 erhältlich. Kurzentschlossene können jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen Resttickets an der Tageskasse erhalten.

Weitere Informationen zu den Kulturangeboten für Kinder des Kulturamtes der Stadt Neuss unter kulturamt-neuss.de/kindertheater/



BrilLe Theater

WÜRFELBROT

So., 14. April 2024, 11 Uhr & 14 Uhr

Rheinisches Landestheater Neuss

https://kulturamt-neuss.de/kindertheater/kultur-fuer-kinder

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (BrilLe Theater – „Würfelbrot“ © Dana Schmidt)