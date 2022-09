05.09.2022 - Journeys – eine musikalische Weltreise

Christian Winter, Konzertgitarrist und Dozent der Musikschule nimmt Sie am 17. September 2022 um 17 Uhr im Pauline-Sels-Saal der Musikschule der Stadt Neuss mit auf eine musikalische Weltreise und stellt Ihnen Werke aus verschiedenen Ländern und Epochen vor. Die Gitarre gilt als eines der vielfältigsten und beliebtesten Instrumente weltweit. Sie findet ihren Einsatz in sämtlichen Musik- und Stilrichtungen aller Kulturen und ist aus unserem Musikleben nicht mehr wegzudenken. Folgen Sie klassisch-romantischen Melodien von Fernando Sor und Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zu orientalischen Klängen aus der Feder von Carlo Domeniconi und lassen Sie sich ein, auf eine musikalische Reise durch Raum und Zeit. Mit Christian Winter, stellt sich ein bemerkenswerter Gitarrist der jüngeren Generation in Deutschland vor, dessen außergewöhnlicher Werdegang von dem Gedanken beseelt ist, sein musikalisches Leben dem Spiel der klassischen Gitarre zu verschreiben.

Winter studierte klassische Gitarre an den Standorten Aachen und Wuppertal der Hochschule für Musik und Tanz Köln, bei Prof. Hans-Werner Huppertz und Prof. Gerd-Michael Dausend. Erfolgreich nahm er an internationalen Gitarrenwettbewerben teil und belegte Meisterkurse bei namhaften Gitarristen wie David Russell, Aniello Desiderio, Zoran Dukic und Hubert Käppel. Christian Winter konzertiert im In- und Ausland als Solist und als Kammermusiker in unterschiedlichen Besetzungen. Als Dozent für klassische Gitarre unterrichtet er an der Musikschule der Stadt Neuss. Außerdem ist er regelmäßig als Juror bei nationalen und internationalen Gitarrenwettbewerben zu Gast. Christian Winter spielt ein Instrument des Gitarrenbauers Curt Claus Voigt.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

(Stand 05.09.2022)