05.10.2022 - Von der Idee zur Veröffentlichung!

In der Schreibwerkstatt der VHS Neuss werden aus Geschichten im Kopf lesbare Werke. „Es ist ein richtig gutes Gefühl, seine eigene Kurzgeschichte als reale Publikation in der Hand zu halten“, erzählt Anita Hermkes, Teilnehmerin eines literarischen Fernkurses der VHS. Ihre Erzählung ist Teil der im Buchhandel erschienenen Anthologie `Blütenlese 2022`. Insgesamt enthält der Band 26 Erzählungen von verschiedenen Autorinnen und Autoren.

Lange hatte es sich die Pensionärin vorgenommen, mehr Zeit für das Schreiben zu haben. Beim Durchblättern des VHS-Programms stieß sie auf die Schreibwerkstatt. Ob kreatives Schreiben, Haikus, eine Autorenschulung oder gleich der finale Schliff für die eigene Geschichte, für jeden Teilnehmenden gibt es passende Übungen. So musste Hermkes in ihrem Kurs beispielsweise einen Text ohne Verben verfassen oder sich zum vorgegebenen Ende einer Erzählung den Anfang einfallen lassen. „Das hat meine Schreibmöglichkeiten erweitert“, fasst es die stolze Autorin zusammen.



Kursleiter in der Schreibwerkstatt ist Thomas Opfermann. Er ist seit Jahren Dozent, Autor und Redaktionsmitglied der Zeitschrift Sommergras. Seine Kurse finden online unter Verwendung der VHS-Cloud statt. So können die Schreibenden ihre Zeit frei einplanen.

Alle Teilnehmenden erhalten unmittelbares und ehrliches Feedback auf die verfassten Übungen oder Werke. „Meine Motivation, mit dem Schreiben fortzufahren, ist seit der Veröffentlichung immens gestiegen“, freut sich Anita Hermkes.

Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Mehr dazu finden Sie unter www.vhs.de unter dem Suchwort Schreibwerkstatt.

(Stand 05.10.2022)