05.12.2022 - Neusser Ninja Cross-Meisterschaft im Stadtbad

Am Samstag, 10. Dezember, findet von 16 bis 20 Uhr die „Neusser Ninja Cross Meisterschaft im Stadtbad an der Niederwallstraße statt. Geschicklichkeit, Koordination und Muskelkraft sind gefragt, um den Ninja Cross zu bewältigen. Mit dem 23 Meter langen Wasserparcours kann sich das Stadtbad seit 2020 in wenigen Sekunden zur Wettkampfarena verwandeln. Herausforderungen über, auf und unter Wasser warten auf die Teilnehmer. Der Ninja Cross im Stadtbad ist angelehnt an die Idee des Ninja Warriors, der sich über jede Art von Hindernissen hangelt, um an sein Ziel zu kommen. „Die wagemutigen Ninja Cross-Warriors müssen innerhalb kürzester Zeit von einem Element zum nächsten gelangen. Und das möglichst ohne einen ungewollten Abgang ins Wasser, denn der beendet den ersten Durchgang“, erklärt Stadtwerke Bäder-Betriebsleiter Alexander Bride. Der Ablauf am 10. Dezember sieht wie folgt aus: Von 16 –17 Uhr ist freies Training. Der eigentliche Wettkampf ist dann von 17.00 bis 19.30 Uhr. Anschließend findet direkt die Siegerehrung statt.

Eine Voranmeldung für die Neusser Ninja Cross-Meisterschaft ist nicht erforderlich. Extrakosten fallen nicht an; die Teilnahme ist über den Eintrittspreis abgedeckt. Für die entsprechende Partystimmung beim Wettkampf und die Moderation sorgt Eishallen-DJ Rainer Halm.

Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.