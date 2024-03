06.03.2024 - Stadt Neuss fördert Bewegungswettbewerb für Grundschulen

Die Stadt Neuss unterstützt das Projekt „SpoSpiTo“ (Sporteln, Spielen, Toben) und fordert Neusser Grundschüler*innen zu einem Bewegungswettbewerb auf. Ziel ist, ab dem 11. März 2024 sechs Wochen lang mindestens 20-mal ohne Elterntaxi in die Schule zukommen. Ob mit dem Rad, dem Tretroller oder zu Fuß – Hauptsache das Auto bleibt stehen. Kinder, die diese Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung für so viel Bewegung und Klimaschutz eine SpoSpiTo-Urkunde. Gefördert von der Stadt Neuss nehmen 1.535 Kinder aus sieben Grundschulen kostenlos daran teil. Die teilnehmenden Neusser Schulen sind:

Adolf-Clarenbach-Schule

Albert-Schweitzer-Schule

St.-Konrad-Schule

St.-Martinus-Schule

Geschwister-Scholl-Schule

St.-Andreas-Schule

St.-Stephanus-Schule

Über SpoSpiTo

Das Ziel von SpoSpiTo ist es, Kinder für mehr Bewegung zu begeistern und zu motivieren. Hierzu werden seit 2011 große Bewegungstage in Zusammenarbeit mit Sportvereinen organisiert, bei denen sich Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren an verschiedenen Bewegungsstationen in einer großen Turnhalle austoben und ihrem natürlichen Bewegungsdrang freien Lauf lassen können.

Mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass (seit 2019) sollen Kinder zum einen zur Bewegung an der frischen Luft animiert werden, so dass der bewegte Einstieg in den Tag der Kinder gelingt und sie wacher, ausgeglichener und konzentrierter durch ihren Alltag gehen. Zum anderen werden ihre Abwehrkräfte gestärkt, sie lernen frühzeitig mit den Herausforderungen des Straßenverkehrs umzugehen und gewinnen Sicherheit.