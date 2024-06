06.06.2024 - Stadt Neuss schreibt Ehrenamtspreis aus

Um das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Neusser*innen zu würdigen und unterstützen, schreibt die Stadt Neuss in diesem Jahr erstmalig einen Ehrenamtspreis aus. Die Ausschreibung erfolgt auf Beschluss des Rates der Stadt Neuss und wird künftig jährlich durchgeführt. Bewerbungen können vom 7. Juni bis zum 5. Juli 2024 eingereicht werden.

Bürgermeister Reiner Breuer betont die Bedeutung des Ehrenamts: „Das bürgerschaftliche Engagement ist das Fundament einer funktionierenden Stadtgesellschaft. Mit der Auslobung des Ehrenamtspreises zeigen wir jenen gegenüber Anerkennung und Wertschätzung, die sich in besonderer Art und Weise zum Wohle aller Neusserinnen und Neusser einsetzen."

Der Ehrenamtspreis richtet sich sowohl an ehrenamtlich tätige Bürger*innen als auch an gemeinnützig tätige Vereine und Interessenvertretungen, die unentgeltlich besonderes soziales Engagement zeigen und so in das Stadtgeschehen hineinwirken. Dabei können Bewerbungen und Vorschläge aus den folgenden Bereichen eingereicht werden:

Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, nachbarschaftliches Engagement

Engagement in Kunst, Kultur, Musik und Geschichte

Bildung / Weiterbildung und Wissenschaft

Ehrenamtliches Engagement im Sportbereich

Feuerwehr und Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Klima und Umweltschutz

Brauchtumspflege (Schützenwesen, Karneval, etc.)

Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 Euro. Während der erste Preis mit 3.000 Euro dotiert ist, erhalten der zweite und dritte Platz 1.500 bzw. 500 Euro. Die Jury, die über die Vergabe des Neusser Ehrenamtspreises entscheidet, setzt sich aus Bürgermeister Reiner Breuer, dem Ehrenamtsbeauftragten und der Leitung der Geschäftsstelle Ehrenamt und Heimat zusammen. Die Preisverleihung erfolgt am Tag des Ehrenamts (Donnerstag, 5. Dezember 2024).

Vorschläge und Bewerbungen können per Mail an vera.hausotter@stadt.neuss.de oder postalisch an Bürgermeisteramt – Geschäftsstelle Ehrenamt und Heimat, Markt 2-4 in 41460 Neuss geschickt werden.