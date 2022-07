06.07.2022 - Sonderausstellung: Me as Mickey Mouse

Musiker*innen wie John Lennon, Michael Jackson, David Bowie oder auch Nina Hagen prägten ganze Generationen. Mit (Selbst-) Porträts, Landschaften oder fantastischer Kreatur – die Werke mal wild und expressiv, mal humorvoll oder erotisch. In der Ausstellung präsentiert das Feld-Haus rund 80 teils selten gezeigte Arbeiten bekannter Musikgrößen.

In ihrer Führung am Sonntag, den 17. Juli 2022 um 15 Uhr wirft Kuratorin Anita Hachmann, M.A. einen besonderen Blick in die aktuelle Sonderausstellung „Me as Mickey Mouse. Rock- und Popstars von John Lennon bis Udo Lindenberg zeichnen.“

Die 60-minütige Führung kostet vier Euro pro Person. Eine Anmeldung ist telefonisch möglich unter 02131/90 41 41 oder über die Website des Museums.

