06.07.2022 - Stadtbibliothek Neuss: Veranstaltungen im Juli

ür den Ferienmonat Juli hat die Stadtbibliothek ein abwechslungsreiches Programm entwickelt. Unter anderem startet wieder der „SommerLeseClub“. Teilnehmer*innen sammeln über die Sommerferien digitale Stempel für die unterschiedlichen Angebote der Stadtbibliothek. Für jedes gelesene Buch, gehörte Hörbuch und gespielte Spiel im Gaming-Club gibt es einen digitalen Stempel im Online-Logbuch. Auch für Veranstaltungen, die die Bibliothek anbietet, kann ein Stempel gesammelt werden. Das geht von einer Schreibwerkstatt bis hin zu einem Detektivworkshop. Die Anmeldung erfolgt sowohl in der Bibliothek, als auch online. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Stadtbibliothek Neuss.

Außerdem wird am 5. Juli der „23. Literarische Sommer / Literaire Zomer“ in Düsseldorf eröffnet. Es finden insgesamt 50 Veranstaltungen an 21 Orten statt, 27 deutsch, niederländische und flämische Autor*innen geben mit ihren Werken einen Einblick in die aktuelle Literaturszene. In der Neusser Stadtbibliothek werden insgesamt 5 Autor*innen erwartet. Die Karten können über Eventim reserviert werden. Nähere Informationen gibt es auf der Website.

Die Veranstaltungen der Stadtbibliothek im Überblick:

04.-08. Juli 2022: Abenteuer „Schreibwerkstatt“ mit Tobias Steinfeld: Zu einer Schreibwerkstatt während der Sommerferien lädt die Stadtbibliothek Jugendliche im Alter von zehn bis vierzehn Jahren ein. In der Woche vom 4. bis zum 8. Juli zeigt der Jugendbuchautor Tobias Steinfeld in der Zeit von jeweils 10 bis 13 Uhr, wie aus gefährlichen Abenteuern, fantastischen Figuren oder ersten Liebeserfahrungen spannende Geschichten werden. Der Autor vermittelt Wissen und Tipps, wie Geschichten aufgebaut und gestaltet werden, damit sie auch für andere zum Lesevergnügen werden. Die Teilnahme an diesem Wochenprogramm kostet 15 Euro, eine Anmeldung über das Anmeldeformular auf der Website der Stadtbibliothek.

06.-08. Juli 2022: Mit der Kamera auf Foto-Abenteuer: Wie Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren interessante Geschichten, spannende Abenteuer und beste Freundschaften bildlich mit der Kamera oder ihrem Smartphone festhalten können, lernen sie in einem Fotokurs der Stadtbibliothek. Auf einer Foto-Tour durch Neuss vermittelt der Fotograf und Designer Peter Roskothen den Teilnehmer*innen vom 6. bis 8. Juli, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr das notwendige Fachwissen. Für die Teilnahme wird ein Materialbeitrag in Höhe von 10 Euro erhoben. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

06. Juli 2022: Lesung von Tobias Friedrich: „Der Flussregenpfeifer“ – Literarischer Sommer: Am 6. Juli starten in Neuss die Lesungen im Rahmen des deutsch-niederländischen Literaturfestivals „Literarischer Sommer / Literaire Zomer“. Der Autor Tobias Friedrich wird um 19 Uhr seinen Debütroman „Der Flussregenpfeifer“ in der Stadtbibliothek vorstellen. Darin beschreibt er die Geschichte des Oskar Speck, der sich 1932 mit seinem Faltboot auf die Reise nach Zypern und weit darüber hinaus macht. Eintrittskarten sind über Eventim im Vorverkauf erhältlich.

07. Juli 2022: Bilderbuchkino „Lesebär: „Als das Nilpferd Sehnsucht hatte“: Zum Bilderbuchkino „Lesebär“ lädt die Stadtbibliothek am Donnerstag, 7. Juli, um 15 Uhr ein. Mit den Bildern der Geschichte „Als das Nilpferd Sehnsucht hatte“ von Iris Wewer begeben sich Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren auf eine abenteuerliche Reise durch Afrika. Durch gemeinsames Entdecken der Bilder und Erzählen sowie kleinen Rätseln werden sie in die Geschichte mit einbezogen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist auf 25 Kinder begrenzt, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Nähere Informationen auf der Website der Stadtbibliothek.

11. Juli 2022: Minibücherwürmchen: Am Montag, 11. Juli, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „Minibücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr in der Stadtbibliothek, sie ist für alle Teilnehmer*innen kostenlos, eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

14. Juli 2022: Lesung von Gerbrand Bakker: „Die 3 gibt es nicht“ im „Literarischen Sommer“: Mit seiner Lesung aus dem Buch „Die 3 gibt es nicht“ lädt der niederländische Autor Gerbrand Bakker im Rahmen des „Literarischen Sommers / Literaire Zomer“ am Donnerstag, 14. Juli, ein, die Wanderroute 1 in der Eifel zu entdecken. Die Lesung beginnt um 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Eintrittskarten sind über Eventim im Vorverkauf erhältlich. Nähere Informationen zur Veranstaltung und den Kartenverkauf über die Website.

19. Juli 2022: Recycling Workshop für Kinder: Rund ums Thema Müll widmet sich unser Recyclingworkshop für Kinder „Mit altem Plastik spielen?“. Lindsey Lonien, von der MiFactory, zeigt Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren, dass aus Plastikteilen, mit ein paar Schrauben und Löchern, vielfältiges Spielzeug entstehen kann. Vom Roboter bis zur Katze ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Die selbstgebastelten Kreationen können im Anschluss mit nach Hause genommen werden. Der Workshop ist für alle Teilnehmenden kostenlos und beginnt 15 Uhr und endet 18 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

20. Juli 2022: Recycling Workshop für Jugendliche: Genauso spannend geht es für Jugendliche am nächsten Tag weiter. Sie beschäftigen sich mit dem Müllkreislauf und welche vielfältigen Dinge noch aus alten Plastikstücken geschaffen werden können. Anschließend bauen die Teilnehmenden eigene Konstruktionen und Skulpturen, die mit einer Stop-Motion-Animation zum Leben erweckt werden. Alle Teilnehmenden werden um das Mitbringen von nicht mehr benötigten Plastikstücken, wie zum Beispiel Shampooflaschen oder Trinkflaschen gebeten. Der Workshop ist kostenlos, aber eine Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek ist erforderlich.

21. Juli 2022: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Borst vom Forst will hoch hinaus“: Neugierig und offen können Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit dem Frischling „Borst vom Forst“ beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 21. Juli, in der Stadtbibliothek durch die Welt und den Wald schlendern. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, vorgelesen wird die Geschichte „Borst vom Forst will hoch hinaus“ von Wiebke Rauers und Yvonne Hergane. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

25 Juli 2022: Bücherwürmchen: Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 25. Juli, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr und ist für die Teilnehmer*innen kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

25.- 29. Juli 2022: Wackere Helden gesucht – „Pen & Paper“ Spielrunde für Einsteiger*innen: Der „Pen & Paper“-Workshop lädt Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren ein, in der Woche vom 25. bis 29. Juli in der Stadtbibliothek in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen. Der Spielleiter Tobias Franz-Bantle wird sie in der Zeit von jeweils 10 bis 13 Uhr in die Welt der Rollenspiele einführen und mit auf eine Reise nehmen. Dies alles nur mit Stift, Papier, ein paar Würfeln und viel Fantasie. Vorkenntnisse werden nicht benötigt und alle Materialien werden von der Stadtbibliothek gestellt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

26. Juli 2022: Lesung von Jasmin Schreiber: „Der Mauersegler“ im „Literarischen Sommer“: Das deutsch-niederländische Literaturfestival „Literarischer Sommer / Literaire Zomer 2022“ wird in Neuss am Dienstag, 26. Juli, mit einer Lesung der jungen Autorin Jasmin Schreiber fortgesetzt. Sie wird um 19 Uhr in der Stadtbibliothek aus ihrem neuen Roman „Der Mauersegler“ lesen, in dem eine Männerfreundschaft und die Aufarbeitung von Schuld im Mittelpunkt stehen. Eintrittskarten sind über Eventim im Vorverkauf erhältlich. Nähere Informationen zur Veranstaltung und den Kartenverkauf über die Website.

30. Juli 2022: Makerspace: NähBär: War das einmal ein Hemd?: Das alte Hemd ist nicht mehr in Mode? Das bedeutet nicht, dass das Kleidungsstück schon ausgedient hat. Unter der Anleitung von Christine Vogel kann am Samstag, 30. Juli, ab 10 Uhr mit etwas Geschicklichkeit und einer Nadel kann aus dem alten Stoff etwas Neues entstehen. Zu der gemeinsamen Nähaktivität sind Jugendliche ab zwölf Jahren und deren Familien eingeladen. Vor Ort können entweder die vorhandenen Nähmaschinen genutzt oder eigene mitgebracht werden. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber eine Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek erforderlich.

30. Juli 2022: Makerspace: ProgrammierBar: Unter der Anleitung von Jörg Schmitz bauen die Teilnehmenden ab zwölf Jahren einen eigenen Roboter. Zum Einsatz kommt dabei die Software „Arduino“ und das Betriebssystem „Linux“. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich; die Veranstaltung beginnt 13 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist nötig.

(Stand 06.07.2022/ jj)