06.12.2022 - Bundesweiter Warntag 2022

Am Donnerstag, den 8. Dezember 2022 nimmt die Stadt Neuss am bundesweiten Warntag teil. Um im Fall einer Gefahr möglichst viele Menschen zu erreichen, werden Warnungen über viele verschiedene Wege verbreitet. Die Wichtigsten sind Radio und Fernsehen, die Sirenen, die Warn-App NINA und auch das neue Warnmittel Cell Broadcast.

Pünktlich um 11 Uhr wird der Beginn des Probealarms mit einem einminütigen Dauerton für die Entwarnung ausgelöst. Fünf Minuten später folgt der einminütige auf- und abschwellende Dauerton, dieser ist der eigentliche Warnton. Zum Abschluss erfolgt wieder das Warnsignal.

Die Neusser Feuerwehr freut sich wie bei jedem Warntag über Feedback zur Wahrnehmbarkeit der 31 Sirenen im Stadtgebiet sowie dem Empfang der Cell Broadcast Meldung via folgender Website: https://feuerwehr-neuss.de/feedback-bundesweiter-warntag

Neben den Sirenen und anderen Warnmitteln wird dieses Jahr auch erstmalig Cell Broadcast getestet. Dieses System hat sich in vielen anderen Ländern als sehr effektives Warnmittel bewährt, weshalb es nun auch in Deutschland eingeführt werden soll. Die Grundidee ist einfach: Die Warnmeldung wird auf alle Handys geschickt, die in dem Gebiet, in dem gewarnt werden soll, gerade eingeschaltet und empfangsbereit sind. Eine App wird nicht benötigt, auch kein Datenvolumen und keine Internet-Verbindung. Damit Ihr Handy Cell Broadcast-Nachrichten empfangen kann, benötigt es aktuelle Updates.

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag und zu Cell Broadcast finden Sie online unter: https://warnung-der-bevoelkerung.de/ und https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html