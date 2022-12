07.12.2022 - Gang durch den 3. Advent im Romaneum

Eine Stunde besinnliche Musik mit Lesung – das gibt es am 3. Advent am Sonntag, 11.12.2022 um 15 Uhr im großen Foyer des Romaneum, Brückstrasse 1 in Neuss. Hans Ennen-Köffers und Birgit Wilms vom Kulturforum Alte Post lesen Texte über Leben und Werk von Engelbert Humperdinck, dem Komponisten der Weihnachtsoper „Hänsel und Gretel“. Musikalisch umrahmt wird das Programm gleich von vier Ensembles der Musikschule der Stadt Neuss: Zur Begrüßung vor dem eigentlichen Konzertbeginn gibt es Entree-Musik einem Blockflöten-Trio unter Leitung von Iris Riedesel. Danach spielt ab 15 Uhr das Gitarrenorchester der Musikschule der Musikschule unter Leitung von Inaki Ochoa-Moreno, gefolgt vom Nachwuchsorchester „Concerto“, unter der Leitung von Mario di Nonno. Die Lesung im Anschluss erklingt thematisch zur abgestimmten Musik von Engelbert Humperdinck für großes Bläserensemble. Für Musikauswahl, Arrangement und Einstudierung des Bläserensembles zeigt sich auch in diesem Jahr Ralf Beckers verantwortlich. Der Eintritt ist frei.