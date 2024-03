07.03.2024 - 76. Jahresausstellung "Kunst aus Neuss"

Am 10. März 2024 wird die 76. Jahresausstellung »Kunst aus Neuss« erstmals im Rheinischen Landestheater eröffnet. Die traditionsreiche Ausstellung dauert vom 10. März bis zum 14. April 2024 und wird seit 1994 von der Städtischen Galerie des Kulturforum Alte Post ausgerichtet.

Durch die Sanierungsmaßnahmen im Gebäude Alte Post musste der übliche Termin für die Eröffnung der Ausstellung vom ersten Sonntag im Dezember auf das nahende Frühjahr verlegt werden. 30 Künstler*innen aus Neuss und Umgebung zeigen dieses Jahr ihre neusten Werke im Foyer des Rheinischen Landestheaters. Hier trifft Bildende unmittelbar auf Darstellende Kunst. Beide Kultureinrichtungen freuen sich sehr über das Zustandekommen der Kooperation und bauen auf vorangegangene Zusammenarbeiten im Darstellenden Bereich auf.

Erstmals wird die Jahresausstellung von Eva Rottstedt kuratiert. Somit erhält die Ausstellung nicht nur durch die Änderung der Jahreszeit und der Örtlichkeit eine neue Ausrichtung. Im Vorjahr hatte die freie Kuratorin Bianca Quasebarth diese Aufgabe übernommen, da Eva Rottstedts Vorgänger Klaus Richter kurz vorher in den Ruhestand gegangen war. Zuvor hatte er die Ausstellung 10 Jahre lang geprägt.

Die Ausstellung zeigt neben traditionellen Positionen wie der Fotografie und Malerei unter anderem auch eine Videoinstallation oder eine Skulptur, die mittels 3D-Druck erstellt wurde. Ausstellende sind:

Johanna Clara Becker, Till Bödeker, Janina Brauer, Jutta Dunkel, Jennifer Eckert, Carola Eggeling, Claudia Ehrentraut, Karin Geiger, Maria Gilges, Janne Gronen, Brigitte Hempel-Schanzenbach, Sonja Hendricks, Ute Hille, Simone Klerx, Anne Kolvenbach, Stefan Kürten, Ute Langanky, Andrea Lauth, Jennifer López Ayala, Johannes López Ayala, Simone Lucas, Angelika March-Rintelen, Michaela Masuhr, Hildegard Theodora Monssen, Axel Naß, Birgit Palms, Michael Rintelen, Thomas Selzer, Jürgen Stodt und Heike Michaela Walter.

Die Ausstellung soll Künstler*innen und Kulturinteressierte zusammenzubringen und das breite Spektrum der lebendigen Kunstszene von Neuss darstellen. Lebendig auch im wahrsten Sinne des Wortes: Sechs Künstlerinnen sind eingeladen, selbst über ihre Werke zu sprechen. An drei Terminen der Veranstaltungsreihe »Kunst im Dialog« können Interessierte aus erster Hand Hintergrundinformationen über die Werke einholen und mit der örtlichen Kunst- und Kulturszene in Kontakt kommen.



Um das große Spektrum der Neusser Künstler*innen zu dokumentieren, erschien ein vom Kulturforum Alte Post im Jahr 2020 herausgegebener Katalog, der einen hervorragenden Überblick über die Neusser Kunstszene bietet. Der Katalog kann in der bevorstehenden Ausstellung für einen Betrag in Höhe von 12 Euro erworben werden. Außerdem erscheint traditionell eine Postkartenedition, welche alle Ausstellenden dieser Ausstellung mit jeweils einem Werk vorstellt.

Das Wichtigste in Kürze:

Öffnungszeiten

Do. bis So. 14:30 – 18:30 Uhr

10. März 11:00 – 14 Uhr

16., 17., 21., 22. März und 11. April 14:30 – 21:30 Uhr

Geschlossen

29. März bis 1. April (Ostern), 13. April

Bei der Eröffnung am 10. März um 11:30 Uhr, sprechen Reiner Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss und Ursula Platen, Beigeordnete für Schule Bildung und Kultur, sowie Eva Rottstedt, Kuratorin der Ausstellung

Begleitprogramm

Do. 28. März 17:30 Uhr Führung mit der Kuratorin Eva Rottstedt

Kunst im Dialog

Fr. 15. März 17:30 Uhr KID mit Claudia Ehrentraut und Michaela Masuhr

Fr. 5. April 17:30 Uhr KID mit Brigitte Hempel-Schanzenbach und Anne Kolvenbach

Fr. 12. April 17:30 Uhr KID mit Simone Klerx und Jennifer López Ayala

Um eine Anmeldung über ausstellungen@stadt.neuss.de wird gebeten.

*

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (v.l.n.r.: Eva Rottstedt, Leiterin der Städtischen Galerie des Kulturforums Alte Post; Ursula Platen, Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur; Eva Veiders, Chefdramaturgin und stellvertretende Leiterin des Rheinischen Landestheaters)