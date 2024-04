08.04.2024 - Deutschlandweite Aktionswoche 50 Jahre Kindertagespflege

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kindertagespflege in Deutschland findet dieses Jahr vom 15. bis 21. April die deutschlandweite Aktionswoche unter dem Motto „Gut betreut in Kindertagespflege“ statt. Die Fachberatung für Kindertagespflege der Stadt Neuss wird am Samstag, 20. April 2024 von 10 bis 14 Uhr gemeinsam mit Neusser Interessengemeinschaft Kindertagespflege zur Rolle und Bedeutung der Kindertagespflege informieren.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist groß – und gerade für die unter dreijährigen Kinder bietet sich die Kindertagespflege als Kindertagesbetreuung innerhalb einer Familie als Alternative zu Kindertageseinrichtungen an. Das Jugendamt tritt hierbei als Vermittler zwischen suchenden Eltern und Tagesmüttern/Tagesvätern auf, informiert interessierte Personen über die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson und begleitet diese. Die Feststellung auf Eignung, die Ausstellung der Pflegeerlaubnis sowie regelmäßige Hausbesuche bei den Kindertagespflegepersonen sind neben der Vermittlung und Beratung Kernaufgaben der Fachberatung.

Gemeinsam mit der Neusser Interessengemeinschaft Kindertagespflege (IG Kindertagespflege) informiert die Fachberatung für Kindertagespflege der Stadt Neuss am Samstag, 20. April 2024 von 10 Uhr bis 14 Uhr vor dem Haupteingang des Neusser Rathauses über die Rolle und Bedeutung der Kindertagespflege als wichtigen Baustein der Kindertagesbetreuung. Interessierte Familien und potenzielle Kindertagespflegepersonen werden umfassend über das Betreuungsangebot der Kindertagespflege (in Abgrenzung zur Kindertageseinrichtung) informiert und über die Abläufe aufgeklärt. Daneben werden verschiedene Kreativangebote für Kinder angeboten und erfahrene Kindertagespflegepersonen berichten aus der Praxis.