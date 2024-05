08.05.2024 - Kommunale Familie zu Gast in Neuss

Vom 7. bis 8. Mai 2024 war der Städtetag NRW zu Gast in Neuss. Auf der Mitgliederversammlung wurde Bürgermeister Reiner Breuer erneut in den Vorstand gewählt.

„Wir.Machen.Zukunft. Dieses Motto der Mitgliederversammlung des Städtetags NRW könnte nicht passender für Neuss sein“, begrüßte Bürgermeister Reiner Breuer die rund 500 Delegierten aus ganz NRW in der Neusser Stadthalle. „2040 Jahre nach ihrer Gründung begeistert die Stadt Neuss als alte Römerstadt mit mittelalterlicher Geschichte heute mit rheinischer Lebensfreude und großstädtischem Flair sowie als starker

Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort mit ausgeprägtem Branchenmix und trimodalem Rheinhafen“, so der Bürgermeister zu den Delegierten.

Die Stadt stellte sich bei den Mitgliedern des Städtetages NRW dann auch mit einem Rahmenprogramm vor, dass die Innovationsprojekte in Neuss zeigte: Die Landesgartenschau 2026, die in Neuss mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung verbunden sein wird; die KI-Wärmetechnik in den Wohnungen des Neusser Bauvereins oder das Wohnprojekt auf dem Gelände der ehemaligen Sauerkrautfabrik.

„Für Neuss hat sich die Gastgeberrolle wirklich gelohnt“, resümiert Bürgermeister Breuer die zweitägige Mitgliederversammlung. „Wir konnten zum einen der kommunalen Familie NRW unsere innovativen Projekte zeigen, Neusser Unternehmen hatten Gelegenheit sich vorzustellen und Kontakte zu knüpfen und ich konnte die 500 Delegierten schon auf die Landesgartenschau 2026 hinweisen, die hier bei uns in Neuss stattfinden wird. Gerade die Landesgartenschau 2026 ist bei dem Fachpublikum aus den Kommunen auf großes Interesse gestoßen“, so Breuer.

Auf dem Programm der Mitgliederversammlung standen auch die Wahlen zum neuen Vorstand. Neuer Vorsitzender wurde der Oberbürgermeister der Stadt Bochum, Thomas Eiskirch. Bürgermeister Reiner Breuer wurde neben anderen als Mitglied des Vorstandes bestätigt.

Beschlossen wurde auf der Delegiertenversammlung die so genannte „Neusser Erklärung“. „Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen und Umbrüche in unserer Gesellschaft soll die Neusser Erklärung nicht nur die Probleme und Handlungsfelder der Städte aufzeigen, sondern deutlich machen, dass deren Lösung nur gemeinsam mit ihnen möglich ist“, so Bürgermeister zum Beschluss der Mitgliederversammlung.

Der Städtetag Nordrhein-Westfalen ist die Stimme der Städte in Nordrhein-Westfalen. In ihm haben sich 39 Städte (23 kreisfreie und 16 kreisangehörige Städte) mit rund neun Millionen Einwohnern zusammengeschlossen.

___

Den Text der Neusser Erklärung finden Sie auf der Seite des Städtetags NRW: https://www.staedtetag-nrw.de/presse/pressemeldungen/2024/neusser-erklaerung

Ein Foto mit Bürgermeister Reiner Breuer, dem neuen Vorsitzenden des Städtetags NRW Thomas Eiskirch (Oberbürgermeister der Stadt Bochum) und dessen Stellvertreter Thomas Kufen (Oberbürgermeister der Stadt Essen) finden Sie in unserem Bildarchiv.