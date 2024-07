08.07.2024 - Neue Angebote der Musikschule: MUSIKwiese für Babys und Musikwiese im Wald

Die Musikschule der Stadt Neuss erweitert ihr beliebtes Angebot „MUSIKwiese“ um zwei neue Formate: neu ist ein Kurs für Babys ab 8 Monaten sowie „Musikwiese im Wald“ für Kinder ab drei Jahren. Beide Kurse sind als Eltern-Kind-Kurs angelegt. Beim Waldkurs erleben die Kinder die Natur in Kombination mit musikalischen Aktivitäten. Der Babykurs erweitert das Angebot der MUSIKwiese erstmalig auch für Babys. Die besonderen Kurse ermöglichen es den Kleinsten, zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson, die Welt der Musik zu entdecken. Durch gemeinsames Tanzen, Singen und Musizieren mit Instrumenten werden die Kinder spielerisch und mit viel Freude musikalisch durchs Jahr begleitet.

Die neuen Kurse starten im September: der Babykurs in der Musikschule im RomaNEum, Brückstraße 1 in Neuss und der Waldkurs für Kinder ab drei Jahren am Linneplatz in Reuschenberg (Treffpunkt). Interessierte Eltern können sich online unter www.musikschule-neuss.de informieren und anmelden. Informationen gibt es auch telefonisch werktags von 8 bis 12 Uhr unter 02131 90 40 41.