08.09.2022 - Kurzfristige Baumfällungen

Die Verwaltung der Stadt Neuss hat in den letzten Wochen Baumkontrollen an den Schulen durchgeführt. Die dabei festgestellten Verkehrssicherungsmaßnahmen sollen nun zeitnah abgearbeitet werden. Wie in den Vorjahren, sind auch aktuell wieder einige kranke und abgestorbene Bäume zu fällen, um die Sicherheit an den Schulen zu gewährleisten. Die einzelnen Maßnahmen können kurzfristig auf der Website der Stadt eingesehen werden.

Die Arbeiten sollen möglichst in der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt werden, dennoch kann es an den Schulen zu vereinzelten Störungen des Unterrichts kommen. Wir bitte dies zu beachten und entschuldigen uns im Vorfeld für die Unannehmlichkeiten. Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima gerne unter 02131-903326 oder umwelt-stadtgruen@stadt.neuss.de zur Verfügung.

(Stand 08.09.2022)