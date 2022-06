09.06.2022 - Ferienfreizeit 2022

Die Jugendfreizeiteinrichtungen „Greyhound Pier 1“ und „Jugendclub Vogelsangstraße“ veranstalten vom 19. bis zum 29. Juli 2022 erstmals eine gemeinsame Ferienfreizeit. Unter dem Motto „‚Lustig im Sauerland“ geht es für 40 Kinder im Alter von 12 bis 16 Jahren in das Haus Agatha in Finnentrop-Ramscheid im Sauerland. Neben vielen Aktivitäten und Aktionen vor Ort sind auch Ausflüge in der Umgebung geplant. Die Kosten für die Fahrt betragen 200 Euro, Verpflegung und Eintrittsgelder sind im Preis enthalten.

„Nach den letzten beiden Corona-Jahren ist uns vor allem wichtig, allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten ‚mal rauskommen‘ und Urlaub machen zu können“, erklärt Simon Herzhoff, Sozialpädagoge und Leiter des Jugendclub Vogelsangstraße. Teil des Urlaubs wird für die Teilnehmer*innen auch das gemeinsame kochen und abwaschen sein. Dabei wird es ausschließlich vegetarische und auf Wunsch auch vegane Speisen geben.

Fragen zur Reise oder zur Anmeldung beantworten die Mitarbeiter*innen vom Greyhound Pier 1 (E-Mail: greyhound@stadt.neuss.de, Telefon: 02131-170920) und vom Jugendclub Vogelsangstraße (E-Mail: JugendclubVogelsang@stadt.neuss.de, Telefon: 02131-544041). Informationen zur Unterkunft sind unter www.haus-agatha.de/ abrufbar.

09.06.2022

