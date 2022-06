10.06.2022 - Jekits Kinderchorkonzerte

Im Rahmen des JeKits-Programmes, das die Musikschule der Stadt Neuss mit Schwerpunkt Singen an allen Neusser Grundschulen durchführt, präsentieren am Samstag, 11. Juni 2022 insgesamt über 700 Kinder unter dem Motto: „Singen - jetzt erst recht!“ im größten Kinderchor von Neuss ihre Lieder auf der Bühne im Zeughaus Neuss. Angemeldet haben sich so viele Schulen und Kinder, dass die Kinder auf vier Konzerte aufgeteilt werden müssen. Das erste Konzert mit Kindern der Pestalozzischule, Leoschule, Friederich von Bodelschwinghschule, St.-Stephanus-Schule, Richard-Schirrmann-Schule, Adolf-Clarenbach-Schule, Gebrüder-Grimm-Schule und der Michael-Ende-Schule beginnt um 10.30. Im Anschluss singen die Kinder der GGS Die Brücke, Görresschule, St.-Andreas-Schule und Münsterschule um 11.30 Uhr, Konzert Nummer drei beginnt um 12.30 mit der Albert-Schweitzer-Schule, Martinus-Schule-Holzheim, GGS Allerheiligen, Karl-Kreiner-Schule und Martin-Luther-Schule. Den Abschluss machen um 13.30 Uhr mit der St.-Peter-Schule, St.-Konrad-Schule, Kreuzschule, Burgunderschule, St.-Hubertus-Schule, St.-Martinus-Schule und der GGS Kyburg. Jedes Konzert dauert rund 30 Minuten, der Eintritt ist frei.

Durchgeführt wird das JeKits-Programm („Jedem Kind Instrumente, tanzen oder singen“) in Neuss dank der Finanzierung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Stadt Neuss. JeKits ist das größte Programm der kulturellen Bildung in NRW und erreicht insgesamt über 1000 Grundschulen.

(Stand: 10.06.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv.