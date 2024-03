11.03.2024 - Das konzertierende Kollegium

Unter dem Titel „Das konzertierende Kollegium“ präsentiert die Musikschule der Stadt Neuss am Sonntag, 17. März 2024, um 11 Uhr, im Pauline-Sels-Saal im RomaNEum (Brückstraße 1) ein Konzert mit hochklassigen Beiträgen. Der Eintritt ist frei. Zu hören sind in dem Überraschungskonzert am Vormittag verschiedenen Dozent*innen der Musikschule - von Solobeiträgen bis hin zum Sextett. Es erklingen zum Beispiel Johann Sebastian Bach (Sonate e-moll, BWV 1034 in der Besetzung Querflöte und Gitarre), Vassily Brandt, (Erstes Konzertstück für Trompete und Klavier) Leo Brouwer, (Sonate Nr. 1 für Gitarre solo) oder Gustav Holst (Sextett e-moll, für Oboe, Klarinette, Fagott, Violine, Viola und Violoncello). Der Eintritt ist frei.