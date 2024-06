11.06.2024 - 600 singende JeKits-Kinder im Zeughaus

Klangvoll wird es, wenn die Zweitklässler*innen von 25 Neusser Grundschulen am Samstag, 15. Juni 2024 ein buntes und vielfältiges Programm auf die große Bühne im Zeughaus bringen. Im Rahmen des landesweiten JeKits-Programms (Jedem Kind Instrument, Singen oder Tanzen), das die Musikschule der Stadt Neuss an allen Neusser Grundschulen und an der Michael-Ende-Förderschule durchführt, präsentieren die Kinder gemeinsam im großen Chor die Lieder, die sie eigens für das große Abschlusskonzert eingeübt haben. Da nicht alle Kinder gleichzeitig Platz auf der Bühne finden, sind die Chöre der Grundschulen in mehreren Gruppen auf vier Konzerte aufgeteilt: um 10 Uhr, 11.15 Uhr, 12.30 Uhr und 13.45 Uhr finden die ca. 30-minütigen Konzerte statt. Der Eintritt ist frei.

JeKits gibt es seit August 2016 in Neuss. Der Schwerpunkt in der Stadt Neuss liegt beim Singen. In ganz NRW nehmen rund 1.000 Grundschulen an dem Programm teil. Damit ist es das größte Programm der kulturellen Bildung in ganz Deutschland, finanziert vom Ministerium für Kultur- und Wissenschaft des Landes NRW. Holger Müller, Leiter der Musikschule: „JeKits ist die Fortführung für das 2007 – 2016 aktive Neusser Modellprogramm „Jedem Kind seine Stimme“ (JeKi-Sti). Wir sind schon ein wenig Stolz darauf, dass das Land NRW mit JeKits-Schwerpunkt Singen ein landesweites Förderprogramm aufgelegt hat, bei dem wir in Neuss mit unserer Erfahrung in Sachen Singprojekt an Grundschulen zur Entwicklung beitragen konnten. Ganz wichtig: JeKits ist für die Kinder kostenfrei, so können wirklich alle Kinder mitmachen. Insgesamt sind es über 4.000 Kinder in Neuss, die wöchentlichen Singunterricht bzw. Chorstunden an den Grundschulen im gesamten Stadtgebiet haben“.

