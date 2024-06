11.06.2024 - Angepasste Sprechzeiten im Bürger- und Standesamt

Aufgrund von erheblichen Lärmbelästigungen durch die notwendigen Betonsanierungen an Fahrbahnen und Decken in der Rathaustiefgarage müssen die Sprechzeiten im Bürgeramt in der Neusser Innenstadt kurzfristig angepasst werden. Das Bürger- und Standesamt ist in dem Zeitraum vom 17. Juni bis 13. Juli 2024 montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr zu erreichen. Die Nachmittags- und Samstagssprechzeiten müssen leider entfallen. Die elektronische Terminvergabe wird entsprechend angepasst.

Bitte nutzen Sie auch die ausgeweiteten Terminvergaben für die beiden Außenstandorte in Norf und Holzheim. Die Außenstellen stehen montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung. Die Außenstellen können nur nach vorheriger Terminvereinbarung aufgesucht werden.

Die Stadt Neuss bedauert die Umstände und bittet um Verständnis.