11.06.2024 - Flauto Dolce Ensemble im Zeughaus

Alle Blockflöten-Ensembles der Musikschule der Stadt Neuss inklusive dem Blockflöten-Orchester-Neuss (BON) auf einer Bühne und das in der besten Stube der Stadt im Zeughaus am Markt in Neuss – zu erleben ist dies am Donnerstag, 27. Juni 2024 um 19 Uhr. Unter dem Titel „On Tour“ gibt es beschwingte Musik unterschiedlicher Stilrichtungen zu hören. Als Begleitinstrumente werden Querflöte, Violine, Gitarre, Keyboard, Harfe und Percussion mit dabei sein. Der Eintritt zum Sommerkonzert ist frei.