11.11.2024 - Baumpflanzungen im Hochzeitshain

Seit mehr als 25 Jahren wird Neusser Brautpaaren die Möglichkeit geboten, anlässlich ihrer Hochzeit einen Hochzeitsbaum zu pflanzen. Am Samstag, 8. November 2024, fand im Hochzeitshain in Reuschenberg die diesjährige Hochzeitsbaumpflanzung mit Bürgermeister Reiner Breuer statt. Insgesamt neun Paare nahmen teil, die entweder in diesem Jahr geheiratet oder einen besonderen Hochzeitstag gefeiert haben.

"Die Bäume hier wachsen allmählich und stellen sich allen Widrigkeiten entgegen, so hoffe ich, dass auch Sie in Ihrer Ehe und im Laufe der Jahre fest zusammenwachsen. Und Ihre Bäume sind noch vielmehr als ein Symbol der Stabilität und des Wachstums, sie bieten einen ganz realen Wert für die Umwelt und den Klimaschutz", so Bürgermeister Breuer während der Begrüßung der anwesenden Ehepaare.

Darunter waren auch Ingrid und Karl-Heinz Munter, die auf 45 Ehejahre zurückblicken und somit ihre Messinghochzeit feiern konnten. Für die Eheleute war die Esskastanie bereits der vierte Hochzeitsbaum berichtet Ingrid Munter: „Unser erster Hochzeitsbaum ist jetzt auch schon 20 Jahre alt – dann gab es zu unserer Silberhochzeit.“ Die weiteren folgten 2019, 2023 und eben in diesem Jahr. Und das soll es noch nicht gewesen sein: Das Paar hat entschieden, dass für jedes weitere Ehejahr ein neuer Hochzeitsbaum hinzukommen soll. Neben der symbolischen Bedeutung geht es den Munters auch um die CO2-Einsparung. „Zu unseren realen Hochzeitsbäumen kommt auch noch das, was wir zuhause durch unsere neue Photovoltaik-Anlage einsparen, bisher entspricht das drei virtuellen Bäumen“, so Karl-Heinz Munter mit einem Augenzwinkern.

Seit 1996 hat sich in Neuss die Pflanzung von Hochzeitsbäumen an einem zentralen Standort etabliert. Am ursprünglichen Standort des Hochzeitshains am Berghäuschensweg stehen inzwischen weit über 100 Bäume, die mit einem Schild versehen an den traditionellen Brauch erinnern. Aufgrund der hohen Resonanz wurde dort zunächst eine Erweiterung der Fläche vorgenommen, die mittlerweile auch vollständig bepflanzt ist. Um die Tradition auch in Zukunft fortführen zu können, wurde am Schwarzen Weg in Reuschenberg im Jahr 2019 eine zusätzliche Fläche eingerichtet. Hier sind bereits etwa 60 Hochzeitsbäume gepflanzt worden.

