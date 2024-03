Hochzeitsbäume

Bäume gelten seit jeher als Sinnbild für Beständigkeit und Treue. Nutzen Sie den Anlass Ihrer Hochzeit, an einen alten Brauch anzuknüpfen und pflanzen Sie zur bleibenden Erinnerung an diesen besonderen Tag Ihren persönlichen Hochzeitsbaum. Die Stadt Neuss bietet die Möglichkeit anlässlich von Eheschließungen oder weiteren Hochzeitstagen im Hochzeitshain "Am Schwarzen Weg" in Neuss-Reuschenberg einen Hochzeitsbaum zu pflanzen.

Wählen Sie Ihre gewünschte Baumart in dem unten verlinkten Formular und füllen Sie die weiteren Felder aus. Anschließend erledigt die Stadtverwaltung alles Weitere für Sie. So erfolgt beispielsweise die Pflanzung Ihres Baumes durch städtisches Fachpersonal während der Vegetationsruhe. Im Anschluss an die Pflanzung sind Sie zu einer kleinen feierlichen Runde mit dem Bürgermeister und weiteren Hochzeitsbaumspendenden auf dem Hochzeitshain eingeladen. Zur Erinnerung an diese gemeinsame Aktion wird auf einem Holzpflock vor Ihrem Baum ein goldfarbenes Widmungsschild mit dem Namen des Paares, der Baumart und dem Hochzeitsdatum angebracht.