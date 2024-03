12.03.2024 - Finissage im Feld-Haus – Kuratorin im Gespräch

Am kommenden Sonntag, 17. März 2024 geht die Sonderausstellung „Ein Bild für alle Fälle. Sammelkarten von Stollwerck bis Liebig und Panini bis Pokémon“ zu Ende. Zur Finissage gewährt Kuratorin Anita Hachmann um 11. 30 Uhr im Gespräch mit Dominik Stollwerck spannende Einblicke in die Geschichte der Firma Stollwerck und deren Schokolade. Für die Besucherinnen und Besucher geht es letztmalig auf eine spannende wie nostalgische Zeitreise in die bunte und faszinierende Welt der Sammelkarten. Das Kurator*ingespräch dauert 60 Minuten und kostet 4 Euro pro Person, der Eintritt im Feld-Haus ist frei.



Die erforderliche Anmeldung und auch aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.