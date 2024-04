12.04.2024 - Haushaltsbefragung „Mobilität in Städten“ in Neuss erfolgreich beendet

Nach mehr als 12 Monaten konnte die bundesweiten Haushaltsbefragung „Mobilität in Städten – SrV 2023“ der TU Dresden auch in Neuss erfolgreich abgeschlossen werden. Über ein Jahr lang gaben zufällig ausgewählte Bürger*innen per Telefon oder Onlinefragebogen Auskunft zu ihrer Alltagsmobilität.

Durch das aktive Mitwirken der Neusser*innen ist es gelungen, die erforderliche Personenstichprobe von 2000 Personen wie geplant zu erreichen. In Zeiten sinkender Teilnahmebereitschaft und vielfältiger Alltagsherausforderungen ist dies keineswegs selbstverständlich. Die Stadt Neuss und die TU Dresden danken allen Teilnehmenden für ihre Mitwirkung und die aufgewendete Zeit. Durch die Erhebung können nun wichtige Grunddaten für die kommunale und regionale Verkehrsplanung sowie Mobilitätsforschung aktualisiert werden. Zugleich wurde die älteste deutsche Zeitreihenuntersuchung zum Verkehrsverhalten zum 12. Mal seit 1972 mit Erfolg fortgeschrieben.

Deutschlandweit beteiligten sich mehr als 270.000 Personen in über 500 Städten und Gemeinden an der Studie. Die erhobenen Daten werden nun an der TU Dresden aufbereitet und wissenschaftlich ausgewertet. Erste stadtspezifische Ergebnisse sollen im November 2024 vorliegen. Weiterführende Informationen zum Forschungsprojekt sind unter https://tu-dresden.de/srv verfügbar.

