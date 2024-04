12.04.2024 - Neuss wird nachhaltiger

Gestern haben die Schweizer Klimaseniorinnen ihre Klage beim Europäischen Gerichtshof gewonnen, heute wurde im Kanzleramt mit der Landwirtschaft über eine höhere Steuer für die Fleischproduktion beraten, um das Tierwohl zu sichern und am Abend des 11. April 2024 tagte in Neuss die 2. Steuerungsgruppe zur Nachhaltigkeitsstrategie, die sich unter anderem auch mit solchen Themen befasste.

Die Stadt Neuss erstellt in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG) eine Nachhaltigkeitsstrategie für Neuss. Nach abgeschlossener Bestandsaufnahme wurden bereits fünf Handlungsfelder festgelegt, die die Basis für die weitere Bearbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie bilden.



Ausgewählt wurden:

Lebenslanges Lernen und Kultur Klimaschutz und Energie Nachhaltiger Konsum und gutes Leben Wohnen und nachhaltige Quartiere Soziale Gerechtigkeit und zukunftsfähige Gesellschaft

In der zweiten Steuerungsgruppe waren knapp 40 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung aufgefordert, diese fünf Themen mit Leben zu füllen: Was soll für Neuss im Jahr 2035 im Sinne der nachhaltigen Entwicklung erreicht worden sein? Die vielen Vorschläge, Anregungen, Gedanken wurden aufgeschrieben und in fünf Kleingruppen intensiv bearbeitet. Am Ende waren diese Eingaben thematisch gebündelt und in Clustern strukturiert. Ein paar Gruppen waren bereits so weit, dass sie erste Überlegungen zu einer Leitlinie entwickeln konnten.

---

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Gruppenfoto der Steuerungsgruppe „Nachhaltigkeitsstrategie" für Ihre Berichterstattung (Foto: Stadt Neuss).