12.08.2022 - Haupt- und Sicherheitsausschuss

Am kommenden Donnerstag, 18. August 2022 tagt der Haupt- und Sicherheitsausschuss der Stadt Neuss im Ratssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung der von Bürgermeister Reiner Breuer geleiteten Sitzung steht unter anderem ein Bericht der Verwaltung zu den Maßnahmen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz der Stadtverwaltung. Zudem wird die Verwaltung einen erneuten Lagebericht zu den entstandenen Schäden am Clemens-Sels-Museum, Rathaus und Stadtarchiv durch das Starkregenereignis am 20. Mai 2022 abgeben.

Die Unterlagen der Sitzungen können im Bürgerinfoportal unter neuss.de eingesehen werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, werden gebeten sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an marion.petermann@stadt.neuss.de anzumelden.

(Stand 12.08.2022)