13.05.2024 - Die Familien-Apps von Dormagen und Neuss präsentieren sich im neuen Glanz

In einer sich ständig wandelnden Zeit passen sich die Familien-Apps von Dormagen und Neuss mit neuen Funktionen und neuem Design den aktuellen Bedürfnissen der Familien an.

Die überarbeitete App-Generation beeindruckt nicht nur optisch, sondern bietet auch eine verbesserte und benutzerfreundliche Oberfläche. Das Beste daran: Alle Teile der App können nun in verschiedene Sprachen übersetzt werden, um auch Nicht-Deutschsprachigen einen unkomplizierten Zugang zu den Informationen zu ermöglichen. Die Apps sind kostenfrei im iOS App-Store sowie im Google Play Store für Android erhältlich.

Die App ist jetzt nicht nur intuitiver in der Bedienung, sondern auch noch informativer. Nutzer*innen können nun mühelos zwischen verschiedenen Artikeln navigieren und alle relevanten Ansprechpartner*innen gebündelt finden.

Ein Highlight ist die neu integrierte News-Funktion auf der Startseite, die es den Nutzer*innen ermöglicht, die wichtigsten Informationen direkt im Blick zu behalten.

Der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer und sein Dormagener Amtskollege Erik Lierenfeld sind begeistert: „Das große Update der Familien-Apps unterstreicht unser Engagement für Familien. Wir setzen alles daran, innovative und hilfreiche Lösungen zu entwickeln, um Familien bestmöglich zu unterstützen.“

Die Dormagener und Neusser Apps verfügen über eine personalisierte Checkliste für Eltern vor und nach der Geburt, einen umfassenden Ratgeber, eine interaktive Karte zur Suche von verschiedenen Orten wie Spielplätzen, Kitas und Schulen sowie einen Veranstaltungskalender mit verschiedenen Angeboten. Seit 2020 arbeiten beide Städte gemeinsam an der Weiterentwicklung der Apps.