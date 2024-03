14.03.2024 - Kunst & Kuchen im Museum: Symbole in der Kunst

In der beliebten Reihe „Kunst & Kuchen“ widmet sich Kunstvermittlerin Dr. Carola Gries am Mittwoch, 20. März 2024 um 14.30 Uhr im Clemens Sels Museums Neuss nach einer Führung durch die ständige Sammlung der Bedeutung von Symbolen und versteckten Geheimnissen in der Bildenden Kunst.

Anschließend bietet sich bei einem Kaffee und einem Stück Kuchen die Gelegenheit, sich über das Gesehene auszutauschen. Die Teilnahmegebühr beträgt 11 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung und weitere Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de sowie dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141.