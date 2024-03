14.03.2024 - Neusser Musikschule beim Landeswettbewerb Jugend ausgezeichnet

Insgesamt 10 Teilnehmende der Musikschule der Stadt Neuss sind in diesem Jahr im Landeswettbewerb Jugend musiziert NRW angetreten, der vom 8. bis 12. März 2024 in Köln stattgefunden hat. Die Bilanz der Musikschule war dabei sehr erfolgreich: Einen ersten Platz mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb haben Diana Hartwig (Musical, Gesangsklasse Regina Schmitz) sowie Ronja Theismann und Veronika Sperling (Duo Violoncello und Klavier, Celloklasse Joana Kröger sowie extern) erreicht. Einen weiteren 1. Platz gab es für Vena Shi (Querflöte, Klasse Thomas Wormitt). Hervorragende zweite Plätze haben sich erspielt: Benedikt Fuhrmann (Gitarre, Klasse Daniel März), Maximilian Jüngerkes und Jan Heidlauf (Duo Violine und Klavier, Klasse Sonja Steinitz und Monika Pennig), Augustin Kollek und Jerry Zhang (Duo Violoncello und Klavier, Klasse Burkart Zeller und Kamilla Küppers-Smagulova) sowie Konstantin Janta (Oboe, Klasse Stefanie Sassenrath).

„Ich bin begeistert von unseren Schülerinnen und Schülern und deren tollen Leistungen. Respekt und herzlichen Glückwunsch! Auch den beteiligten Lehrkräften gilt ein großes Kompliment, denn hinter jedem Erfolg stecken Engagement, unzählige Sonderproben und jahrelange Aufbauarbeit“, so Musikschulleiter Holger Müller.

„Jugend musiziert“ findet seit 1963 jedes Jahr statt und ist der größte Musikwettbewerb weltweit. Seit Beginn haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Veranstaltet wird "Jugend musiziert" vom Deutschen Musikrat, die Schirmherrschaft hat der Bundespräsident. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert den Wettbewerb gemeinsam mit den Kommunen und den Sparkassen.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Diana Hartiwg, 1. Platz in der Kategorie Musical)