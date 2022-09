14.09.2022 - Stadt informiert über Grünpflege

Die Stadt Neuss lädt nach zweijähriger Abstinenz wieder alle interessierten Bürger*innen ein, an unterschiedlichen Stellen im Neusser Stadtgebiet über aktuelle und neue Ansätze in der Pflege der städtischen Grünflächen ins Gespräch zu kommen. Die Kolleginnen und Kollegen vom Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima stellen den interessierten Bürgerinnen und Bürgern vor, welche neuen Ansätze bei der Grünpflege geplant sind oder bereits umgesetzt werden. Die Teilnehmenden dieser Veranstaltung sollen dabei auch ihre Ideen und Vorschläge einbringen. Vorgesehen sind jeweils kleine Rundgänge mit anschließender Diskussionsrunde.

Folgende Termine sind vorgesehen:

Montag, 19.09.22 in Neusser Furth, Treffpunkt Sebastianusplatz

Donnerstag, 22.09.22 in Uedesheim, Treffpunkt Rheinfährstraße Ecke Himmelsgeister Str.

Montag, 26.09.22 im Stadionviertel, Treffpunkt an der Tiefgarage Dr.-Dorothea-Erxleben-Str.

(Stand 14.09.2022)